Indignante: empresa gasera deja a familias de víctimas de explosión en Iztapalapa sin un solo peso de apoyo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 18:16:21
Estado de México, a 16 de septiembre del 2025. - Familiares de las víctimas no han tenido contacto con la gasera Grupo Tomza, ni con Transportadora Silza, ni con las aseguradoras que supuestamente activaron las pólizas tras el siniestro.

Han pasado cinco días desde que la explosión de una pipa en Iztapalapa cambió la vida de Abril Díaz y sus familiares; durante cada uno de estos cinco días, Abril ha luchado contra la muerte sin ningún apoyo de las empresas responsables, Grupo Tomza y Transportadora Silza.

Aunque la gasera indicó en un comunicado que activó tres pólizas de seguro para atender a las víctimas, la hermana de Abril, Nitzia Díaz, asegura que la empresa no se ha comunicado con su familia.

“No he recibido yo ni un peso. A mí no se me han acercado ni me han dicho: "Vengo de tal empresa", ni de la aseguradora, ni de nada”, dice afuera del Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”.

Desde el 10 de septiembre, cuando explotó una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, en el oriente de la capital, Abril ha estado internada por las quemaduras que sufrió y el humo que inhaló.  Está conectada a una máquina que le permite respirar, en tanto su familia espera noticias y que sea dada de alta.

