Inaugura SESA Congreso Regional de Controladores de Plagas en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 21 de noviembre del 2025.- La titular de la Secretaría de Salud (SESA), María Martina Pérez Rendón, encabezó la inauguración del 27° Congreso Regional de Controladores de Plagas, realizado en el estado de Querétaro y dedicado al tema “Gestión profesional de roedores basada en riesgos”. El encuentro reúne a especialistas nacionales e internacionales en sanidad ambiental y manejo integral de plagas.

En su intervención, Pérez Rendón destacó que este congreso fortalece la profesionalización del sector y promueve el intercambio de experiencias y estrategias fundamentadas en el enfoque de riesgo, indispensable para la protección de la salud pública, la inocuidad alimentaria y la preservación del equilibrio ambiental.

La organización del congreso está a cargo del presidente de la Asociación de Controladores de Plagas Urbanas del Bajío, Juan Manuel Salgado Alcaraz, quien enfatizó que la participación de especialistas nacionales e internacionales posiciona a Querétaro como un referente en la promoción de la sanidad ambiental, la gestión profesional basada en riesgos y la sostenibilidad.

Como parte de las actividades, autoridades y asistentes realizaron un recorrido por la zona de exposición, donde se presentan las más recientes innovaciones tecnológicas, equipos de monitoreo inteligente y métodos actualizados de control profesional de roedores. Estas herramientas permiten optimizar la identificación temprana de riesgos, reducir impactos ambientales y mejorar la eficacia de los programas de control.