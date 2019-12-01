Inaugura secretaria de Salud el Cuarto Congreso de Atención Integrada de la Infancia y Adolescencia en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 13 de noviembre del 2025.- La titular de la Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro, María Martina Pérez Rendón, inauguró el Cuarto Congreso de Atención Integrada a la Salud de la Infancia y la Adolescencia, que se realiza del 12 al 14 de noviembre en el Querétaro Centro de Congresos. Este encuentro es organizado por la Secretaría de Salud, el Sistema Estatal DIF (SEDIF) y la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

Pérez Rendón destacó los avances logrados en la atención integral de niñas, niños y adolescentes, donde se reconocen las dimensiones emocionales, sociales y educativas que influyen en su bienestar. Subrayó que este enfoque permite brindar una respuesta más completa a las necesidades de la niñez y la adolescencia.

Agregó que el Congreso tiene como propósito fortalecer la capacitación del personal de salud en la prevención de enfermedades y la promoción de estilos de vida saludables. En esta edición participan más de 600 profesionales provenientes de Guanajuato, Michoacán, Jalisco, San Luis Potosí, Ciudad de México, Hidalgo, Nayarit, Colima, Chihuahua y Baja California Sur. Los ponentes son especialistas de instituciones y hospitales de gran prestigio, tanto del estado como del ámbito internacional, lo que consolida a Querétaro como referente en el cuidado integral de la salud infantil y adolescente.

El director de Alimentación del SEDIF, Emmanuel Hernández Rodríguez, informó que durante los tres días de trabajo se contará con la participación de 25 expertos que abordarán temas actuales relacionados con la salud de la infancia, entre ellos la salud mental y el impacto de la tecnología y las pantallas en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.