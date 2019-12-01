Inaugura Hospital General “Dra. Columba Rivera Osorio”, en Hidalgo, primera Clínica de Psicoprofilaxis Obstétrica del ISSSTE

Pachuca, Hidalgo, a 1 de septiembre de 2025.- El Hospital General (HG) “Dra. Columba Rivera Osorio” de Pachuca, Hidalgo, perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, inauguró la Clínica de Psicoprofilaxis Obstétrica, convirtiéndose en el primer hospital del organismo a nivel nacional en ofrecer este servicio que integra preparación teórica, física y psicológica para el parto.

Bajo la coordinación de personal especializado en Salud Reproductiva y Partería, se estima que la clínica ofrecerá entre 90 y 110 consultas mensuales, con el objetivo de fortalecer la salud materna y neonatal de las derechohabientes embarazadas.

La coordinadora Médica del Servicio de Ginecología y Obstetricia, Dimna Elisa Ibarra Villegas, señaló que en la clínica se impartirán talleres relacionados a rutinas de ejercicios para fortalecer el piso pélvico; técnicas de respiración que favorecen la oxigenación del bebé antes y durante el trabajo de parto; prevención de depresión postparto mediante el acompañamiento psicológico y emocional; creación de un vínculo afectivo y psicológico madre-bebé, entre otros.

“Estos talleres son un regalo para cada mamá, porque no solo les enseñan técnicas y ejercicios, también les dan confianza, fortaleza y la seguridad de que no están solas en este proceso. Aquí aprenden a respirar con calma, a escuchar a su cuerpo y a crear un lazo emocional único con su bebé, incluso antes de nacer”, indicó.