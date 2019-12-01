IMSS Querétaro instala 18 módulos de vacunación contra el sarampión 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 19:20:57

Querétaro, Querétaro, a 11 de febrero de 2026.- A través de un comunicado de prensa, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro instaló 18 módulos temporales de vacunación con el objetivo de garantizar la inoculación contra el sarampión debido a la alta demanda que existe en la zona metropolitana.

Los módulos estarán instalándose hasta el 15 de febrero en distintas plazas, jardines, mercados, terminal de autobuses y centros comerciales de la zona metropolitana, donde se distribuirán 20 mil 536 dosis.

La mayoría de los puestos brindará atención en horarios que, en algunos casos, abarcan de las 8:00 a las 17:00 horas.

A este esfuerzo se suma la Secretaría de Salud del estado, que habilitó un módulo en plaza de Armas, además de mantener la aplicación del biológico en las unidades médicas de la entidad.

Cabe señalar que, a nivel nacional, el gobierno federal dispone de 28 millones de dosis de vacuna contra el sarampión, como parte de la estrategia para inmunizar a la mayor cantidad posible de personas y frenar la propagación del padecimiento.