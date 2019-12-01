IMSS Querétaro beneficia a 200 pacientes en jornada de cirugía de catarata 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2026 a las 20:18:37

Querétaro, Qro., 7 de noviembre de 2026.- Como parte de la Estrategia “12 acciones en 120 días” el Instituto Mexicano del Seguro (IMSS) en Querétaro realizó la cuarta Jornada Quirúrgica de Catarata del año, que benefició a 200 pacientes con procedimientos oftalmológicos, en la en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA), informó Édgar Manuel Sotelo Real, director de la UMAA.

Explicó que estas intervenciones quirúrgicas están orientadas a optimizar los servicios médicos y mejorar la atención que se brinda a la población derechohabiente.

Señaló que estas jornadas acortan el tiempo de atención en pacientes que esperan este procedimiento, lo que contribuye a mejorar su calidad de vida, particularmente en las personas adultas mayores.

Detalló que durante la cirugía se coloca un lente intraocular graduado de acuerdo con las necesidades visuales de cada paciente.

Asimismo, destacó que se trata de un procedimiento ambulatorio, lo que permite la reintegración casi inmediata de la persona a sus actividades cotidianas.

El señor Francisco “N”, beneficiario de esta jornada, reconoció el trabajo del personal de la UMAA y compartió su experiencia tras la intervención.

“Veía muy borroso, sobre todo en las noches. Limité mis actividades, como manejar, pero después de la cirugía confío en retomar mi vista y mis actividades cotidianas”.

Refirió que el IMSS en Querétaro acerca procedimientos oftalmológicos a la población derechohabiente y contribuye a mejorar el acceso a la atención y la calidad de vida de quienes requieren cirugía de catarata.