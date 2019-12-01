Michoacán: Condenado por trata de mujeres en EEUU, en la primera fila del PT para dar su respaldo a Raúl Morón con rumbo a 2027; lo ligan a Jalisco y pandillas internacionales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2026 a las 20:45:00

*El dirigente petista de Tacámbaro, sentenciado en 2022 por ayudar al transporte de una mujer con fines de prostitución, participó en la asamblea que respaldó a Raúl Morón como su líder con rumbo a las elecciones de 2027. Su presencia coloca bajo escrutinio a la estructura política que impulsa al aspirante al gobierno de Michoacán.

Morelia, Mich., a 7 de noviembre de 2027.- La fotografía es incómoda. El antecedente, verificable. Y la explicación política sigue pendiente. Ramón Raudel Campos Murillo, “El Chilango”, extesorero de Tacámbaro y dirigente municipal del Partido del Trabajo, apareció en primera fila del Consejo Político Estatal petista celebrado el 6 de noviembre en Morelia, donde esa fuerza política ratificó su respaldo a Raúl Morón rumbo a 2027.

El 2 de septiembre de 2022, una jueza federal estadounidense condenó a Campos Murillo a 18 meses de prisión por ayudar y facilitar el transporte de una mujer con fines de prostitución. El Departamento de Justicia informó que había participado con otras personas en una organización de tráfico sexual y que fue extraditado desde México ese mismo año.

La precisión del delito importa. También importa su gravedad. Existe una sentencia anunciada oficialmente por las autoridades estadounidenses.

Después vino su incorporación al gobierno de Tacámbaro. En septiembre de 2024 asumió la Tesorería municipal bajo la administración de Salvador “Chavo” Bastida García. El 23 de noviembre, tras difundirse sus antecedentes, renunció acompañado por el alcalde. Negó los señalamientos y presentó documentos con los que sostuvo su defensa pública.

Dejó el puesto. Su trayectoria política continuó.

Tacámbaro: investigaciones, violencia y continuidad política

El contexto municipal agrava el escrutinio. En diciembre de 2024 la prensa documentó investigaciones de la FGR sobre presuntas reuniones de funcionarios de Tacámbaro con integrantes del CJNG. Entre los nombres mencionados figuraban Bastida, Campos Murillo y mandos de Seguridad Pública.

El 5 de junio de 2025, Bastida fue asesinado junto con su escolta. Su homicidio profundizó la crisis de un municipio marcado por investigaciones sobre presuntos nexos criminales y hechos de violencia. Posteriormente, una regidora renunció sin justificación, siendo ocupado su cargo por la esposa de Raudel Campos, Yesenia Díaz Barrera.

Sin embargo, hasta esta fecha Murillo es dirigente municipal del PT y asistente habitual a actividades públicas junto al alcalde Alejandro Fuerte y la regidora Yesenia, con quien inaugura obras y discute asuntos del gobierno incluso en el propio Palacio Municipal.

El costo político llega a Morón

Morón acudió al consejo petista a defender su aspiración al gobierno de Michoacán. El partido presentó una encuesta propia que confronta a la de su aliado Morena y reiteró su respaldo al proyecto. La presencia de Campos introduce una pregunta que el entusiasmo partidista no resuelve: ¿quiénes integran esa estructura y bajo qué criterios reciben responsabilidades y reconocimiento?

La reacción opositora llegó de inmediato. Guillermo Valencia, dirigente estatal del PRI, calificó el episodio como un “descaro total”, lanzando acusaciones adicionales sobre una posible interferencia criminal en las elecciones.

Pero la responsabilidad política exige respuestas concretas: qué cargo ocupará Campos en la estructura de Morón, cómo fue acreditado y qué valoración hizo el PT de sus antecedentes.

La condena está documentada. La participación en la asamblea fue reportada. Al PT y a Morón les corresponde explicar qué lugar tiene Raudel Campos en el proyecto que pretende gobernar Michoacán.