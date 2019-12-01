Impulsa SESA acciones en la Sierra queretana para prevenir la diabetes

Querétaro, Querétaro, 12 de noviembre del 2025.- El director de la Jurisdicción Sanitaria número 4 de Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro, Antonio Hernández García encabezó la doceava edición de la Carrera “Por una Sierra sin Diabetes”, realizada en el parque público Mundo Acuático, del municipio de Jalpan de Serra.

El funcionario enfatizó que el propósito de esta actividad es concienciar a la población sobre el impacto de la diabetes en la salud y destacar la importancia de adoptar estilos de vida saludables como una estrategia fundamental para su prevención. Asimismo, destacó que se busca fortalecer la detección oportuna y el tratamiento adecuado de esta enfermedad, que continúa siendo uno de los principales retos de la salud pública.

Durante la jornada se realizaron recorridos de tres, cinco y diez kilómetros, así como carreras infantiles de 30 y 50 metros, con la participación de alrededor de 200 personas, quienes refrendaron su compromiso con el autocuidado y la actividad física como pilares de una vida sana.

En el evento se destacó la importancia de que para detener el avance de la diabetes se requiere prevenir, detectar y tratar a tiempo, ya que la acción temprana salva vidas. La coordinación del evento estuvo a cargo de Omar Gerardo Miranda Mora, Miguel Ángel Benítez Castro, Diana Yadira González Zepeda y Marco Antonio Camacho Yáñez.