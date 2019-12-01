Impulsa SESA acciones en la Sierra queretana para prevenir la diabetes

Impulsa SESA acciones en la Sierra queretana para prevenir la diabetes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2025 a las 07:21:59
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, 12 de noviembre del 2025.- El director de la Jurisdicción Sanitaria número 4 de Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro, Antonio Hernández García encabezó la doceava edición de la Carrera “Por una Sierra sin Diabetes”, realizada en el parque público Mundo Acuático, del municipio de Jalpan de Serra.

El funcionario enfatizó que el propósito de esta actividad es concienciar a la población sobre el impacto de la diabetes en la salud y destacar la importancia de adoptar estilos de vida saludables como una estrategia fundamental para su prevención. Asimismo, destacó que se busca fortalecer la detección oportuna y el tratamiento adecuado de esta enfermedad, que continúa siendo uno de los principales retos de la salud pública.

Durante la jornada se realizaron recorridos de tres, cinco y diez kilómetros, así como carreras infantiles de 30 y 50 metros, con la participación de alrededor de 200 personas, quienes refrendaron su compromiso con el autocuidado y la actividad física como pilares de una vida sana.

En el evento se destacó la importancia de que para detener el avance de la diabetes se requiere prevenir, detectar y tratar a tiempo, ya que la acción temprana salva vidas. La coordinación del evento estuvo a cargo de Omar Gerardo Miranda Mora, Miguel Ángel Benítez Castro, Diana Yadira González Zepeda y Marco Antonio Camacho Yáñez.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vinculan a proceso a tres policías de Uruapan por agredir a estudiante
Amantes de lo ajeno asaltan joyería en Plaza San Jerónimo de la Ciudad de México; detienen a uno
Cae “La Chucky”, la influencer de Tamaulipas que presumía vida de lujo y vínculos con el crimen ; muere en enfrentamiento en Reynosa junto con cuatro más
CDMX: Caos y balacera en Plaza San Jerónimo durante robo a joyería; un detenido ligado a tres asaltos similares
Más información de la categoria
"Saben que nuestro movimiento tiene un enorme apoyo popular": Claudia Sheinbaum a sus adversarios por revocación de mandato
Auroras boreales iluminan el cielo de Nuevo León
Vallas en Palacio Nacional, para prevenir agresiones de grupos violentos en marchas: Claudia Sheinbaum
Vinculan a proceso a tres policías de Uruapan por agredir a estudiante
Comentarios