Impulsa Secretaría de Salud de Querétaro programas gratuitos para dejar de fumar

Querétaro, Querétaro, 16 de enero del 2026.- Con el objetivo de promover un cambio de hábitos que contribuya a mejorar la salud y la calidad de vida de la población, la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro (SESA), a través del Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA), ofrece tratamientos gratuitos dirigidos a personas que desean dejar de fumar o vapear, como parte de una estrategia integral de prevención y promoción de estilos de vida saludables.

Cada inicio de año, muchas personas se plantean abandonar el consumo de tabaco o dispositivos electrónicos como una medida para cuidar su salud; sin embargo, la falta de acompañamiento profesional puede dificultar la permanencia en este propósito, provocando que el intento se abandone en las primeras semanas. Ante este escenario, la SESA fortalece alternativas de atención psicológica especializada que brindan apoyo continuo y aumentan de forma significativa las probabilidades de lograr una cesación exitosa.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el consumo de tabaco provoca más de ocho millones de muertes anuales a nivel mundial, de las cuales aproximadamente 1.3 millones corresponden a personas no fumadoras expuestas al humo de tabaco ajeno. Asimismo, se estima que la mitad de las personas fumadoras fallecerá de manera prematura a causa de enfermedades asociadas a este hábito, lo que refuerza la importancia de implementar acciones preventivas oportunas.

La Secretaría de Salud subraya que dejar de fumar o vapear genera beneficios inmediatos y progresivos para la salud, independientemente de la edad o del tiempo de consumo, entre los que destacan:

A los 20 minutos, disminuye la presión arterial y la frecuencia cardiaca.

A las 24 horas, se reduce el riesgo de infarto.

Entre las dos y doce semanas, mejora la circulación y la función pulmonar.

Al cumplir un año, el riesgo de enfermedad coronaria se reduce a la mitad.

Después de diez años, el riesgo de cáncer de pulmón disminuye hasta en un 50 por ciento.

Además de los beneficios físicos, abandonar el tabaco o el vapeo contribuye a mejorar la salud mental, la calidad del sueño, la capacidad física y la economía familiar, convirtiéndose en una de las decisiones con mayor impacto positivo en el bienestar integral y en la adopción de un estilo de vida saludable.

Los tratamientos ofrecidos se basan en la terapia cognitivo-conductual, una herramienta que permite identificar y modificar pensamientos y conductas asociadas al consumo, fortaleciendo habilidades para enfrentar situaciones de riesgo de manera más saludable.

Estos servicios se brindan en los siete Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones (CECOSAMA) del estado y constan de un programa de diez sesiones de terapia psicológica, individuales o grupales, impartidas semanalmente por personal especializado.

Las personas interesadas en recibir orientación pueden comunicarse a los teléfonos 442 212 0236 y 442 212 0408, en un horario de lunes a viernes, de 08:00 a 15:00 horas, donde personal capacitado brindará información y apoyo para seleccionar el Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones (CECOSAMA) más cercano.