Implementarán el uso de cubrebocas en escuelas del Estado de México, con la finalidad de prevenir más casos de sarampión

Toluca, Estado de México, a 9 de febrero de 2026.- Ante el aumento de casos de sarampión, la Secretaría de Salud del Estado de México emitió una serie de recomendaciones que tendrán que implementar los planteles educativos, con la finalidad de evitar más contagios.

Como medida principal, está el uso de cubrebocas, además de que se hizo un llamado a los padres de familia, para que lleven a alguno de los puntos de vacunación a sus niños.

La dependencia destacó que la prioridad es inmunizar a niños de entre 6 meses y 9 años de edad contra el sarampión; y poner una dosis de refuerzo a personas de 10 años a 49 años.

Asimismo, se pidió a las instituciones educativas tanto públicas como privadas, que se aplique un filtro sanitario diario a la entrada, el cual comienza a partir de este lunes y contará con toma de temperatura con termómetro sin contacto, observación clínica rápida por el personal.

Además de dio la indicación de que en caso de presentar temperatura mayor a 38 grados, ronchas rojizas en el cuerpo, ojos rojos, tos, manchas blancas dentro de la boca, se tendrá que separar al estudiante y ponerlo en un área de aislamiento, para llamar al personal de la unidad de salud local para que se realice la evaluación correspondiente y hacer la toma de muestras necesarias.

La Secretaría de Salud indicó que el uso de cubrebocas es primordial para todo el personal escolar y estudiantes de niveles que lo permitan, en espacios abiertos y cerrados, y se tendrá que verificar la colocación correcta del cubrebocas en nariz y boca.

El personal docente deberá elaborar un reporte diario de las actividades del filtro sanitario y los casos detectados en formato estándar (nombre de la escuela, fecha, nombre del alumno, edad, domicilio, nombre y teléfono de padre o tutor), el cual se mandará a la Dirección de Epidemiología del Estado, para activar vigilancia intensificada en planteles donde se tengan casos sospechosos o confirmados.