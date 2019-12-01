Ciudad de México, a 5 de noviembre de 2026.- Especialistas de neurocirugía del Hospital Regional (HR) “1° de Octubre”, en la Ciudad de México, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, realizaron una cirugía de base de cráneo para retirar un craneofaringioma, un tumor cerebral poco frecuente y benigno, a una paciente de 15 años originaria de Ciudad Mante, Tamaulipas.

El jefe de Neurocirugía y de la Clínica de la Columna del HR, Carlos Castillo Rangel, explicó que la menor fue dada de alta, se encuentra estable y conserva sus funciones cognitivas sin complicaciones. Tendrá seguimiento por oftalmología, endocrinología y pediatría, así como una nueva resonancia magnética en las próximas semanas para evaluar la posibilidad de una segunda intervención y retirar el cinco por ciento restante del tumor.

“Está despierta, está consciente, dice que está feliz por los resultados, por cómo se siente. Lo que sigue en su tratamiento es que la vea oftalmología, endocrinología, pediatría y en unas cuantas semanas una nueva resonancia magnética y determinar si ese fragmento que quedó se ha despegado para poder entrar por él y tener una resección del cien por ciento”, indicó.

Mencionó que este tipo de cirugía de alta complejidad, la cual duró más de 10 horas, busca cuidar en todo momento la integridad del cerebro, ya que el tumor se encontraba en una parte compleja y puede causar problemas hormonales, visuales y en arterias carótidas, por lo que se contó con un

equipo humano de alta especialidad y equipamiento médico de última generación.

“La intención de una cirugía de base de cráneo siempre es que no toquemos al cerebro, que no lo lastimemos. En un caso tan complejo como el de ella, se planean muchas cosas. ¿Cuál es el abordaje más correcto para el paciente? Contar con todos los aditamentos, como el sistema de neuronavegación. Aspirador ultrasónico, el cual nos permite vaporizar el tumor. Y el microscopio quirúrgico que nos permite profundizar en estructuras muy vitales”, agregó.

Por su parte, la neurocirujana pediátrica del HR Mónica Romano Albornoz, quien asistió la cirugía de la paciente, agregó que el caso fue aceptado en el hospital después de una sesión multidisciplinaria con médicos de oftalmología, anestesiología y terapia pediátrica, con el fin de asegurar el mejor manejo para la derechohabiente.

“Se presentó el caso y fue aceptado inmediatamente. Se hizo una sesión multidisciplinaria en la que se evaluó cada aspecto de su enfermedad, junto con oftalmología, anestesio-pediátrica, con la terapia pediátrica”, aseveró.

Por último, la madre de la paciente, Consuelo Cristina Salguero Castillo, agradeció la atención integral recibida en el hospital regional, de la mano de diferentes especialistas, quienes, aseguró, le brindaron a su hija una valoración completa.

“Desde el momento que llegamos tuvimos un abordaje de médicos tremendo, fueron muchas las especialidades que atendieron a nuestra hija y para nosotros fue una valoración muy completa. La atención de los médicos ha sido de mucha orientación, ha sido de mucha calidez humana. Verla despertar fue lo más maravilloso”, dijo.

En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los hospitales del ISSSTE refrendan su compromiso con atención médica de alta especialidad, con manejo humano, de calidad y oportuno a la derechohabiencia.