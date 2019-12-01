Hospital en Villas del Pedregal, “joya de la corona” del Plan Michoacán en salud: Zoé Robledo

Morelia, Michoacán, a 16 de enero del 2026.- Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS del Gobierno de México, consideró que el Hospital Regional de Alta Especialidad en Villas del Pedregal es la joya de la corona en la participación del IMSS en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, pues contará con 260 camas de hospitalización, a las que se suman las no censables; nueve quirófanos; atenderá 54 especialidades como cardiología, oncología, nefrología, ginecología, cirugía pediátrica, neumología, traumatología.

El funcionario federal detalló que este hospital será tan amplio que es probable que quienes acudan no requerirán de ningún traslado a otro lugar del estado y ni a otro lugar del país, pues contará con tres salas de endoscopía, 12 sillones de quimioterapia, 33 máquinas hemodiálisis, resonador magnético, mastógrafo, rayos X, ultrasonido, medicina nuclear, radioterapia, hemodinamia, rehabilitación cardiaca, cuidados intensivos, cuidados paleativos para pacientes críticos, área pediátrica y neonatal y también clínica del dolor.

Se prevé iniciar la obra en el próximo mes de marzo de este año.

Zoé Robledo enfatizó que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia contempla 41 acciones en la entidad, entre las que se contempla el fortalecimiento de hospitales rurales, así como del Hospital de Uruapan, la rehabilitación del hospital de Lázaro Cárdenas, pero este proyecto será el que deje mayor huella por su magnitud.

Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, apuntó que se trata de un hospital de 60 mil metros cuadrados, de más de 400 camas, en el que habrán de laborar aproximadamente dos mil 500 personas, pues, dijo, será más grande que el de Atapaneo (Charo).

El mandatario estatal recalcó que el estado logró la permuta de cinco hectáreas para este hospital y el ayuntamiento donó una hectárea, pues era fundamental lograr este hospital que atenderá las necesidades médicas de habitantes de colonias como Villas del Pedregal, La Hacienda, Villa Magna, Campo Nubes, es decir, la región oriente de la capital michoacana donde habitan 400 mil personas.