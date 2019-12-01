Muere migrante mexicano bajo custodia del ICE en Georgia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 09:54:34

Georgia, Estados Unidos, 16 de enero del 2026.- Un migrante mexicano murió bajo custodia del ICE en Georgia, confirmó el Consulado General de México en Atlanta.

El fallecimiento ocurrió el 14 de enero en el centro de detención Robert A. Deyton, ubicado en Lovejoy, condado de Clayton. Hasta el momento no se ha revelado la identidad del migrante ni la causa de muerte.

El Consulado informó que ya estableció contacto con los familiares para brindar acompañamiento, orientación y asistencia consular, además de solicitar el esclarecimiento de los hechos y colaborar para que la investigación se realice de manera pronta y transparente.

Las autoridades mexicanas expresaron sus condolencias a la familia del connacional.