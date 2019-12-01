Claudia Sheinbaum pide respeto mutuo y responsabilidad compartida a EU en combate a tráfico de drogas

Claudia Sheinbaum pide respeto mutuo y responsabilidad compartida a EU en combate a tráfico de drogas
Fecha: 16 de Enero de 2026
Ciudad de México, 16 de enero del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó al respeto mutuo y a la responsabilidad compartida con el Gobierno de Estados Unidos en el combate al tráfico de drogas en la frontera, al señalar que México ha dado resultados en seguridad, pero Washington debe asumir su parte para reducir el consumo de drogas, especialmente entre jóvenes, desde una perspectiva de salud pública, así como frenar el tráfico de armas hacia territorio mexicano.

Durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, Sheinbaum Pardo subrayó que el problema del consumo no puede atenderse solo del lado mexicano, pues la crisis está en Estados Unidos y requiere campañas, educación y atención sanitaria. Asimismo, insistió en la necesidad de disminuir el flujo ilegal de armas provenientes de ese país.

En ese contexto, informó que el Gobierno de México decomisó un vehículo con 21 armas largas y 30 cortas procedentes de Estados Unidos, que intentaba ingresar por Tijuana, Baja California.

Como resultados de su estrategia de seguridad, la mandataria destacó la reducción del 50% en el fentanilo incautado en la frontera con EU, el decomiso de cerca de 320 toneladas de droga en el país y una disminución del 40% en el promedio diario de homicidios dolosos a nivel nacional.

