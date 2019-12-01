Fatal accidente en el Fray Junípero Serra, en Querétaro capital

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 10:44:37

Querétaro, Querétaro, a 16 de enero 2026.- La madrugada de este viernes, servicios de emergencias y elementos policiales, se movilizaron a la plaza UpTown Juriquilla, en donde se registró un fuerte accidente que dejó como saldo a una persona sin vida.

El accidente ocurrió por el aparente exceso de velocidad, lo que ocasionó que el auto, perdiera el control, cuando circulaba sobre el anillo vial Fray Junípero Serra.

Al perder el control, el auto cayó varios metros, quedando volcado dentro del estacionamiento de la plaza UpTown Juriquilla, en donde lamentablemente su conductor perdió la vida.

La zona fue acordonada por autoridades, quienes se movilizaron a tomar conocimiento y se esperó el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.