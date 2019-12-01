Fatal accidente en el Fray Junípero Serra, en Querétaro capital

Fatal accidente en el Fray Junípero Serra, en Querétaro capital
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 10:44:37
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 16 de enero 2026.- La madrugada de este viernes, servicios de emergencias y elementos policiales, se movilizaron a la plaza UpTown Juriquilla, en donde se registró un fuerte accidente que dejó como saldo a una persona sin vida.

El accidente ocurrió por el aparente exceso de velocidad, lo que ocasionó que el auto, perdiera el control, cuando circulaba sobre el anillo vial Fray Junípero Serra.

Al perder el control, el auto cayó varios metros, quedando volcado dentro del estacionamiento de la plaza UpTown Juriquilla, en donde lamentablemente su conductor perdió la vida.

La zona fue acordonada por autoridades, quienes se movilizaron a tomar conocimiento y se esperó el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Salvador Escalante, Michoacán detienen a un hombre en posesión de 40 dosis de droga
Ultiman a tiros a un individuo en Jacona, Michoacán 
SSPC se suma a la búsqueda de maestro Leonardo Escobar, desaparecido en Nuevo León: García Harfuch
Ultiman a persona en colonia Ampliación El Durazno de Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
SSPC se suma a la búsqueda de maestro Leonardo Escobar, desaparecido en Nuevo León: García Harfuch
Claudia Sheinbaum pide respeto mutuo y responsabilidad compartida a EU en combate a tráfico de drogas
Disminuyen 54% homicidios dolosos en el Estado de México en lo que va del sexenio de Sheinbaum
Muere migrante mexicano bajo custodia del ICE en Georgia
Comentarios