Disminuyen 54% homicidios dolosos en el Estado de México en lo que va del sexenio de Sheinbaum

Ecatepec, Estado de México, 16 de enero del 2026.- Aunque el Estado de México se mantiene entre las entidades con mayor incidencia de este delito, los homicidios dolosos han disminuido 54% durante la actual administración federal, informó Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Desde Ecatepec, en la tradicional conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria federal detalló que, al comparar septiembre de 2024 con diciembre de 2025, el promedio diario de homicidios en la entidad bajó de 6.63 a 3.06 casos, siendo diciembre de 2025 el mes con la cifra más baja de todo el periodo analizado.

Asimismo, destacó que el Estado de México descendió del tercer al quinto lugar nacional en homicidios dolosos al pasar del ranking de 2024 al periodo enero-diciembre de 2025, reflejando una tendencia a la baja en este delito.

La reducción de la violencia también se reflejó en los delitos de alto impacto, los cuales registraron una caída del 22 por ciento, al pasar de 182.5 a 143.1 delitos diarios en promedio entre 2024 y 2025, el nivel más bajo desde 2018.

Destacó el robo de vehículo, que presentó uno de los descensos más destacados, con una baja del 55 por ciento, al pasar de 94.4 casos diarios en septiembre de 2024 a 42.1 en diciembre de 2025.

Otros ilícitos con reducciones importantes fueron el secuestro, con una disminución de 35.3 por ciento; la extorsión, 37.8 por ciento; el robo total con violencia, 20.7 por ciento, y el robo de vehículo con violencia, 38.5 por ciento, de acuerdo con las cifras compartidas por el Gobierno de México.