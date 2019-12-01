Exceso de velocidad ocasionó salida de camino en el Fray Junípero Serra 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 10:41:57
El Marqués, Querétaro, a 16 de enero 2026.- La mañana de este viernes, servicios de emergencias y elementos de la Policía Estatal, se movilizaron al anillo vial Fray Junípero Serra, en donde se registró una aparatosa salida de camino.

Fue en la incorporación a Circuito Universidades, en dirección a Zakia, a la altura de la plaza Campa, en donde la conductora del auto, perdió el control y posteriormente se salió del camino.

Al salirse del camino, el auto derribó señalamientos y finalmente terminó chocando contra un poste de concreto, en donde quedó con severos daños materiales.

Afortunadamente la conductora no resultó lesionada, por lo que al ser valorada, se determinó que no requería traslado a un hospital.

Policías estatales, fueron quienes tomaron conocimiento y con el apoyo de la grúa se realizaron maniobras para el retiro del vehículo accidentado.

Noventa Grados
