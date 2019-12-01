Sano y salvo rescatan a profesionista víctima de secuestro en Morelia, Michoacán

Sano y salvo rescatan a profesionista víctima de secuestro en Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 11:31:11
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 16 de enero 2026.- Como resultado de una acción operativa llevada a cabo por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y a la Extorsión en coordinación con la Secretaria de Seguridad Pública, mediante la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE), y la Policía Morelia fue localizada y rescatada con vida una persona víctima de secuestro en esta ciudad de Morelia.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones, el pasado 13 de enero, la víctima de profesión odontólogo, salió de su consultorio ubicado en la colonia Ampliación Eduardo Ruiz, a bordo de un vehículo Mazda color guinda, horas más tarde, sus familiares comenzaron a recibir llamadas telefónicas en las que se exigía una cantidad de dinero en dólares a cambio de su liberación.

Tras la denuncia, la Fiscalía Especializada activó los protocolos de atención; como resultado de los trabajos de inteligencia, análisis de información y acciones operativas coordinadas, el 15 de enero de 2026 se logró localizar el vehículo de la víctima estacionado en la colonia 26 de Julio. Posteriormente, se realizaron diversas acciones operativas que permitieron la liberación del profesionista en la colonia La Palma en esta ciudad de Morelia. 

La víctima fue resguardada y trasladada para recibir atención integral, en tanto continúan las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos y la identificación y localización de los probables responsables.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Salvador Escalante, Michoacán detienen a un hombre en posesión de 40 dosis de droga
Ultiman a tiros a un individuo en Jacona, Michoacán 
SSPC se suma a la búsqueda de maestro Leonardo Escobar, desaparecido en Nuevo León: García Harfuch
Ultiman a persona en colonia Ampliación El Durazno de Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
SSPC se suma a la búsqueda de maestro Leonardo Escobar, desaparecido en Nuevo León: García Harfuch
Claudia Sheinbaum pide respeto mutuo y responsabilidad compartida a EU en combate a tráfico de drogas
Disminuyen 54% homicidios dolosos en el Estado de México en lo que va del sexenio de Sheinbaum
Muere migrante mexicano bajo custodia del ICE en Georgia
Comentarios