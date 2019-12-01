Sano y salvo rescatan a profesionista víctima de secuestro en Morelia, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 16 de enero 2026.- Como resultado de una acción operativa llevada a cabo por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y a la Extorsión en coordinación con la Secretaria de Seguridad Pública, mediante la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE), y la Policía Morelia fue localizada y rescatada con vida una persona víctima de secuestro en esta ciudad de Morelia.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones, el pasado 13 de enero, la víctima de profesión odontólogo, salió de su consultorio ubicado en la colonia Ampliación Eduardo Ruiz, a bordo de un vehículo Mazda color guinda, horas más tarde, sus familiares comenzaron a recibir llamadas telefónicas en las que se exigía una cantidad de dinero en dólares a cambio de su liberación.

Tras la denuncia, la Fiscalía Especializada activó los protocolos de atención; como resultado de los trabajos de inteligencia, análisis de información y acciones operativas coordinadas, el 15 de enero de 2026 se logró localizar el vehículo de la víctima estacionado en la colonia 26 de Julio. Posteriormente, se realizaron diversas acciones operativas que permitieron la liberación del profesionista en la colonia La Palma en esta ciudad de Morelia.

La víctima fue resguardada y trasladada para recibir atención integral, en tanto continúan las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos y la identificación y localización de los probables responsables.