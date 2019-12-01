Ultiman a persona en colonia Ampliación El Durazno de Morelia, Michoacán

Ultiman a persona en colonia Ampliación El Durazno de Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 11:52:08
Morelia, Michoacán, 16 de enero del 2026.- El cuerpo de un hombre que fue asesinado bajo condiciones aún sin precisar, fue localizado en un paraje de la colonia Ampliación El Durazno, al sur de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de la presencia del cuerpo sin vida de un individuo en el referido asentamiento.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba huellas de violencia,  restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

