Gobierno Municipal de Los Reyes refuerza su compromiso con la salud y el bienestar de la ciudadanía

Los Reyes, Michoacán, 17 de septiembre de 2025.- Bajo la convicción de que la salud es prioridad, el Presidente Municipal Humberto Jiménez Solís y el Sistema DIF Municipal han implementado acciones que fortalecen el servicio a las familias reyenses y promueven la unidad institucional.

Como reconocimiento al esfuerzo diario del personal del DIF, Evangelina Solís, Presidenta Honorífica, junto con el Presidente Municipal, entregaron uniformes al personal de la dependencia, fomentando la cohesión del equipo y refuerza el compromiso de servir con dedicación a la ciudadanía.

Asimismo, invitan a toda la población a participar en la Campaña Visual y Jornada de Salud Auditiva, que se realizará en la Presidencia Municipal de Los Reyes del 22 de septiembre al 10 de octubre de 2025, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Durante esta jornada, los ciudadanos podrán acceder a exámenes visuales gratuitos, consultas auditivas, limpieza con conoterapia y descuentos en aparatos auditivos, garantizando un cuidado integral de la salud con respaldo institucional.

El Gobierno Municipal también reafirma su compromiso en la lucha contra el cáncer de mama, promoviendo el acceso a prótesis y brasieres oncológicos a un costo de recuperación de 470 pesos, quienes pueden registrarse hasta el 22 de septiembre de 2025 en las instalaciones del SMDIF o en la Dirección de Salud, fortaleciendo así la atención y el acompañamiento a quienes enfrentan esta situación.

Aunado a estas acciones, la administración municipal que encabeza Humberto Jiménez continúa implementando acciones y campañas de salud, acercando los servicios a las comunidades y zonas alejadas del municipio.

El alcalde resaltó que con el apoyo del Gobierno de Michoacán se tiene al municipio considerado como saludable, esta distinción reconoce el compromiso de la administración municipal para mejorar la calidad de vida de la población a través de la implementación de políticas públicas saludables de manera continua.