Fortalecen SESA y municipios acciones para el bienestar de la población en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 12 de diciembre del 2025.- La titular de la Secretaría de Salud (SESA) del estado, María Martina Pérez Rendón, encabezó la Tercera Reunión Ordinaria de la Red Queretana de Municipios por la Salud 2024–2027, realizada en el municipio de Querétaro.

Durante la sesión, Pérez Rendón subrayó que la Red constituye un espacio de diálogo, coordinación y cooperación intermunicipal, que permite consolidar iniciativas alineadas con las necesidades reales de las comunidades. Destacó que, gracias al trabajo articulado con los gobiernos locales, es posible impulsar políticas públicas que generan beneficios directos en el bienestar de las y los queretanos.

En presencia delpresidente de la Red y alcalde de Corregidora, Chepe Guerrero, la funcionaría estatal reconoció la suma de esfuerzos entre los municipios y el sector salud para fortalecer las acciones preventivas, potenciar los programas comunitarios y promover entornos saludables que contribuyan al desarrollo integral de la población del estado.

Dentro de la reunión se presentaron: El Plan de Trabajo de la Red, la exposición sobre Daños a la Salud por Temperaturas Extremas, con énfasis en la temporada invernal; la experiencia exitosa del municipio de Arroyo Seco en la Red de Ciudades Amigables con el Adulto Mayor, y el seguimiento al Proceso de Certificación de Municipios Promotores de la Salud y de la Red de Ciudades Amigables con el Adulto Mayor.

El evento fue coordinado por la secretaria Técnica de la Red y directora de Servicios de Salud, Martha Elvia Mariza Patiño Aboytes. Participaron presidentas y presidentes municipales; el subcoordinador general Médico de Servicios de Salud del Estado de Querétaro, Francisco José Rivera Pesquera; el subdirector de Programas Especiales, Jesús Gutiérrez Mora; la jefa del Departamento de Promoción de la Salud, Wendoline Pérez Trejo; los directores jurisdiccionales, así como otras autoridades municipales y del sector salud.