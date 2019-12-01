Fortalece SESA atención materna con la Posada AME de San Juan del Río, Querétaro

San Juan del Río, Querétaro, 10 de marzo del 2026.- La titular de la Secretaría de Salud (SESA) del Estado de Querétaro, María Martina Pérez Rendón, encabezó la ceremonia conmemorativa por el quinto aniversario de la Posada AME, ubicada en el municipio de San Juan del Río, espacio que brinda acompañamiento y atención a embarazadas, principalmente a quienes requieren permanecer cerca de los servicios médicos durante la etapa final de su embarazo.

Durante su mensaje, la secretaria de Salud destacó que la Posada AME se ha consolidado como un lugar de apoyo, seguridad y acompañamiento para las mujeres y sus familias, al ofrecer un entorno digno donde pueden recibir orientación, cuidados y atención cercana por parte del personal de salud.

“Es un gusto poder reunirnos hoy para conmemorar el quinto aniversario de la Posada AME de la Jurisdicción Sanitaria No. 2, un espacio que representa esperanza, cuidado y acompañamiento para muchas mujeres y sus familias”, señaló.

Asimismo, agradeció a la Federación Municipal de Colegios y Profesionistas de San Juan del Río A.C. por su generosidad al facilitar el espacio donde actualmente se ubica la Posada AME, lo que ha permitido que este servicio continúe brindando apoyo a embarazadas que requieren estar cerca del hospital durante un momento clave de su embarazo.

La funcionaria subrayó que la Posada AME no solo es un espacio físico, sino un refugio donde las mujeres embarazadas, especialmente aquellas que viven en comunidades alejadas o que presentan algún factor de riesgo, pueden permanecer cerca de los servicios hospitalarios, garantizando así una atención oportuna y segura.

De igual forma, reconoció el compromiso del personal de salud, del equipo operativo y de todas las personas que hacen posible el funcionamiento de la posada, quienes con su trabajo diario contribuyen a proteger la salud de las embarazadas y de sus recién nacidos.

La titular de SESA resaltó que cinco años de trabajo reflejan compromiso, dedicación y vocación de servicio, además de representar un avance en el fortalecimiento de los servicios de atención materna en el estado, lo que impacta de forma positiva en la calidad de vida de la población al favorecer embarazos más seguros y nacimientos en mejores condiciones.

En su oportunidad, el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Carlos Cabrera Valencia, felicitó al equipo que brinda atención en la Posada AME y reconoció la labor que realizan diariamente para ofrecer un servicio humano y de calidad a las embarazadas que requieren este acompañamiento.

Como parte de la conmemoración, durante la ceremonia se entregaron reconocimientos al personal que labora en la Posada AME, destacando su compromiso, profesionalismo y vocación de servicio en la atención que brindan a mujeres embarazadas y sus familias.

Las autoridades reiteraron el compromiso de continuar fortaleciendo este espacio y el programa que representa, para que cada mujer que llegue a la Posada AME encuentre atención médica, acompañamiento, respeto y esperanza.

Participaron en la ceremonia el director de la de la Jurisdicción Sanitaria No.2, Ramón Alfonso Mancillas Ortiz; el director del Hospital General de san Juan del Río, Ernesto Deloya Tomas; la presidenta de la Federación Municipal de Colegios y Asociaciones dé Profesionistas SJR AC, María Lucia Romero Gallegos, entre otras personalidades.