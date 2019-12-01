Rescatistas localizan a tercer trabajador tras colapso de edificio en CDMX; trabajan para rescatar cuerpo

Rescatistas localizan a tercer trabajador tras colapso de edificio en CDMX; trabajan para rescatar cuerpo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 08:35:06
Ciudad de México, 10 de marzo del 2026.- Equipos de emergencia localizaron al tercer trabajador atrapado tras el colapso ocurrido en la zona de San Antonio Abad, en la Ciudad de México.

De acuerdo con reportes preliminares, rescatistas lograron ubicar a la víctima entre los escombros, por lo que actualmente continúan las labores para retirar el material que permanece sobre el trabajador y así lograr su extracción.

En el lugar permanecen equipos de emergencia y personal especializado, quienes realizan maniobras cuidadosas para evitar nuevos derrumbes mientras avanzan en el rescate.

Las autoridades mantienen un operativo en la zona mientras continúan los trabajos para liberar al trabajador atrapado tras el colapso.

Cabe destacar que hace unas horas fue rescatado el segundo cuerpo de los trabajadores que quedaron atrapados tras el derrumbe del edificio que se encontraba en labores de demolición.

