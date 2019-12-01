Empresario que gastó millones en fiesta de XV años enfrentaría deuda fiscal millonaria en Tabasco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026
Villahermosa, Tabasco, 10 de marzo del 2026.- Documentos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco señalan que el empresario petrolero Juan Carlos Guerrero Rojas acumuló una deuda fiscal superior a los tres millones de pesos, luego de que una de sus empresas omitiera declarar la venta de millones de litros de combustible.

El nombre de Guerrero Rojas salió a la luz pública luego de la fiesta de XV años que le organizó a su hija en Villahermosa, Tabasco, a la que asistieron grandes personalidades como Belinda, Galilea Montijo y los cantantes J Balvin y Xavi, en una celebración en la que se habría gastado alrededor de 45 millones de pesos.

De acuerdo con registros oficiales, la Dirección de Auditoría Fiscal determinó el 4 de junio de 2015 que la empresa Estación de Servicio Vía Corta S.A. de C.V. no reportó la venta de 7 millones 854 mil 807 litros de combustible durante 2013. El desglose incluye:

  • 5 millones 641 mil 547 litros de gasolina magna

  • 1 millón 110 mil 487 litros de gasolina premium

  • 1 millón 102 mil 773 litros de diésel

Por estas omisiones, la autoridad fiscal determinó un adeudo por 2 millones 848 mil 192 pesos correspondientes al pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), distribuido en:

  • 2 millones 30 mil 957 pesos por gasolina magna

  • 487 mil 726 pesos por gasolina premium

  • 329 mil 508 pesos por diésel

La irregularidad fue detectada tras una visita domiciliaria de verificación a la empresa.

Posteriormente, el 19 de agosto de 2022, el área de Supervisión y Revisión de Procedimientos Legales de la Secretaría de Finanzas estatal emitió una resolución de responsabilidad solidaria contra Guerrero Rojas, quien figura como socio de la compañía.

Más tarde, el 17 de febrero de 2023, la Procuraduría Fiscal del estado ratificó dicha responsabilidad, por lo que el empresario debía asumir una deuda total de 3 millones 630 mil 166 pesos, cifra que incluye actualizaciones y recargos acumulados con el paso de los años.

 

