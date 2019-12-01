Firma SESA convenio en materia de infraestructura en salud con la Presidencia Municipal de Arroyo Seco

Arroyo Seco, Querétaro, 2 de septiembre del 2025.- La titular de la Secretaría de Salud (SESA), María Martina Pérez Rendón y el presidente Municipal de Arroyo Seco, Fernando Sánchez Gil, firmaron un convenio de infraestructura, mediante el cual se llevará a cabo rehabilitación de los espacios del área de dormitorios del Centro de Salud Santa María de los Cocos, con la finalidad de fortalecer los servicios que se brindan en la unidad médica.

La funcionaria estatal destacó la coordinación con el presidente municipal para impulsar proyectos que mejoren los servicios de salud, resaltado que el trabajo conjunto entre la SESA a través de los profesionales de la Jurisdicción Sanitaria No. 4 permite incrementar la calidad de la atención a la población.

Participó el director Jurisdiccional, Antonio Hernández García; el director de desarrollo urbano y Obras Públicas municipal, Luis Alberto Huerta de Pro; la síndico, María Alma Delia Baldera Balderas, entre otras personalidades.