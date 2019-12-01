Facultad de Medicina de la UNAM detecta caso sospechoso de sarampión

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 08:54:21

Ciudad de México, 28 de enero del 2026.- La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que identificó un caso sospechoso de sarampión en el grupo 2216, por lo que se encuentra a la espera de los resultados de las pruebas confirmatorias correspondientes.

En un comunicado, la institución detalló que el Departamento de Salud Pública de la Facultad dará seguimiento puntual a la persona identificada como caso sospechoso, con el objetivo de establecer e implementar las medidas epidemiológicas pertinentes, conforme a los lineamientos vigentes.

Como parte del reforzamiento de la vigilancia epidemiológica, la Facultad señaló que personal sanitario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) acudirá nuevamente a sus instalaciones este miércoles, con la finalidad de fortalecer las acciones preventivas y de orientación sanitaria.

La Facultad aclaró que, desde el inicio del brote de sarampión en México y de manera previa durante todo el año 2025, se han llevado a cabo diversas campañas de vacunación dirigidas a su comunidad, como parte de las acciones permanentes de prevención y cuidado de la salud.

Asimismo, emitió una serie de recomendaciones para su comunidad universitaria, entre las que destacan:

Vigilar estrechamente la aparición de síntomas compatibles con sarampión, como fiebre, exantema, conjuntivitis, tos o coriza.

Mantener adecuadamente ventiladas las áreas de trabajo, aulas y espacios comunes.

Informar de inmediato a la Coordinación de Servicios a la Comunidad en caso de presentar síntomas o sospecha de contagio.

Finalmente, la institución subrayó que “la Facultad de Medicina continuará dando seguimiento puntual a esta situación y mantendrá informada a su comunidad, reiterando su compromiso con la protección de la salud colectiva y el bienestar de todas y todos”.