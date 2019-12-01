Esterilizan a 34 mascotas durante jornada gratuita en la Jurisdicción Sanitaria 05 de Uruapan

Uruapan, Michoacán, 19 de octubre de 2026.- La Jurisdicción Sanitaria 05 llevó a cabo una jornada de esterilización canina y felina en sus instalaciones ubicadas en la calle Paraguay esquina con Bruselas, en la colonia La Joyita, donde se brindó atención médica a un total de 34 animales de compañía.

La actividad fue coordinada por la responsable del área de Zoonosis de la dependencia, la doctora Raquel Escalera Gómez, quien explicó que el objetivo principal de este programa es mantener el control poblacional de perros y gatos, así como mitigar los riesgos de salud pública derivados de la sobrepoblación animal en el municipio.

La funcionaria destacó que todos los procedimientos quirúrgicos se realizaron de forma completamente gratuita para los propietarios de las mascotas. Asimismo, señaló que, por instrucciones de la jefatura jurisdiccional a cargo del doctor Guillermo López Aguilera, los módulos de atención quirúrgica y vacunación continuarán trasladándose a diversas colonias y comunidades de la región.

Por su parte, en el Centro de Salud Urbano José Álvarez Amézquita de Uruapan, dirigido por el doctor Julio César Espinoza Rochín, se mantienen de manera permanente las actividades antirrábicas preventivas, así como la recepción y atención a la ciudadanía que requiere de estos servicios de salud pública.