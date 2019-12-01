Fallecen seis integrantes de una familia por intoxicación en Veracruz

Las Choapas, Veracruz, a 19 de octubre de 2026.- Seis integrantes de una familia perdieron la vida en el municipio de Las Choapas, al sur de Veracruz, luego de que presuntamente inhalaran monóxido de carbono generado por una planta eléctrica de gasolina que permaneció encendida dentro de su vivienda durante un apagón ocasionado por las afectaciones del frente frío número 2.

El incidente ocurrió durante la madrugada de este lunes en un rancho ubicado a la altura del kilómetro 22 de la carretera Las Choapas-Ocozocoautla. Entre las víctimas se encuentran cuatro adultos y dos menores de edad, quienes habrían estado dormidos cuando se acumuló el gas tóxico en el inmueble.

De acuerdo con los primeros reportes, la familia recurrió al generador para contar con electricidad después de que las condiciones meteorológicas provocaran interrupciones en el suministro. Sin embargo, el funcionamiento del equipo en un espacio cerrado habría ocasionado la acumulación de gases producto de la combustión.

El hallazgo se produjo por la mañana, cuando trabajadores que acudieron al rancho para realizar sus actividades habituales se percataron de que los habitantes no respondían. Al ingresar a la vivienda, encontraron a las seis personas inconscientes y solicitaron apoyo de los servicios de emergencia.

Al lugar acudieron elementos de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz para realizar las diligencias correspondientes. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde se practicarán las necropsias para establecer oficialmente las causas de los fallecimientos.

El caso ocurre en medio de las afectaciones provocadas por el frente frío número 2 en el sur de Veracruz, donde las lluvias y los fuertes vientos han ocasionado daños y cortes de energía eléctrica.

Ante este tipo de situaciones, se recomienda utilizar los generadores de gasolina exclusivamente en exteriores, lejos de puertas y ventanas, ya que el monóxido de carbono es un gas incoloro e inodoro que puede provocar intoxicaciones graves y causar la muerte sin que las personas adviertan su presencia.