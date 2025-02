Entregó IMSS áreas remodeladas en Hospital General de Zona No. 4 y Guardería No. 001 en Zamora

Zamora, Michoacán, a 1 de febrero de 2025.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entregó diversas acciones de remodelación en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 4 y la Guardería No. 001, en Zamora, Michoacán, con una inversión conjunta superior a los 87 millones de pesos.



El titular del IMSS en Michoacán, doctor José Miguel Ángel Van-Dick Puga, acompañado de los presidentes municipales de Zamora y Jacona, Carlos Soto Delgado e Isidoro Mosqueda Estrada, respectivamente, dio a conocer que los recursos aplicados provienen del Programa “Mejora de imagen” del área de Conservación y Servicios Generales de la Dirección General del Instituto, que encabeza el maestro Zoé Robledo.



Expuso que se trata de una inversión superior a los 400 millones de pesos que se aplicaron desde el ejercicio anterior y el presente, en unidades médicas, administrativas y hospitalarias del Régimen Ordinario del IMSS en la entidad, con la finalidad de mejorar y dignificar módulos de baños, áreas de hospitalización, Nutrición, Dietética y cocinas, en beneficio de pacientes hospitalizados y sus familiares, así como de las niñas y niños que reciben el servicio de guardería.



“Se trata de la mayor inversión aplicada en la historia del IMSS en Michoacán en remodelación y rehabilitación de espacios y mejora de imagen en los centros hospitalarios”, aseguró Van-Dick Puga.



Por su parte, los alcaldes de Zamora y de Jacona, agradecieron al Instituto las inversiones que se aplican tanto en la unidad hospitalaria como en la Guardería, en beneficio de las y los trabajadores asegurados que habitan estos municipios, así como de sus familias.



También se mencionaron las acciones que realiza el municipio de Jacona para impulsar mayor infraestructura médica de Primer Nivel de atención en dicha demarcación.



El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) sección XX en la entidad, doctor Juan Gerardo García González, estableció que los trabajos de remodelación en el hospital y en la guardería permiten también mejorar las condiciones laborales de los propios trabajadores sindicalizados.



De esta manera, las autoridades recorrieron las instalaciones hospitalarias guiados por el director del HGZ No. 4, doctor Luis Alberto Luna Navarro; la directora de la Guardería No. 001, María del Sol Castillo Cortés, y del titular de la Jefatura de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS en Michoacán, maestro Héctor Vargas Ortiz.