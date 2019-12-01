Entrega IMSS Michoacán reconocimientos a familiares de donadores 

Morelia, Michoacán, a 2 de octubre de 2026.- En el marco de la conmemoración el Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, conmemorado el 26 de septiembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán reconoció la generosidad de familiares de siete donadores y al personal médico y administrativo del Hospital General de Zona (HGZ) No. 83 de Camelinas, mediante una emotiva ceremonia de agradecimiento.

El titular del IMSS en Michoacán, doctor José Miguel Ángel Van-Dick Puga, explicó que detrás de cada donación existe una familia que con su acto de generosidad y amor decide mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades crónicas o en fase terminal.

En este hospital se han realizado en lo que va del 2026 un total de siete procuraciones, de las cuales todas fueron de donador cadavérico, con la obtención de 14 córneas que beneficiaron a 14 pacientes, gracias a la licencia obtenida a principios de año.

Por su parte, la directora del HGZ No. 83, doctora Alejandra Jazmín Velázquez Ordóñez, agradeció y reconoció a los familiares su humanismo y determinación para tomar este tipo de decisiones y además señaló que, para llevar a cabo el trabajo de procuración, existe un gran esfuerzo institucional, con procesos médico-administrativos, pero principalmente el empeño de los compañeros trabajadores que hacen posible estas grandes historias.

Para miles de personas, un trasplante representa la única alternativa para seguir viviendo. Por ello, el IMSS en la entidad tiene el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre la relevancia de convertirse en donadores voluntarios.

Se hace un llamado a la población michoacana para adoptar y promover la cultura de la donación, pues existe una gran demanda de pacientes que requieren de una donación de riñón, seguido de pacientes en espera de córneas, de un hígado y de recibir un corazón.

“Uno de los momentos más difíciles de mi vida fue tomar la decisión de permitir que una parte de mi hijo continuara en alguien más. Sin duda, el amor da fortaleza y generosidad”, expresó María de Jesús “N”, madre de un donador.

“En cada donación, existe una historia, una persona que hoy recordamos con respeto, dolor y dignidad, y que ninguna palabra puede expresar su ausencia, pero dar oportunidad, dar esperanza a alguien más que lucha por su vida, no tiene precio”, concluyó.

Para registrarse como donador voluntario de órganos y tejidos, pueden ingresar al portal del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra) www.gob.mx/cenatra, o visitar el sitio del IMSS en www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos.