Encabeza SESA sesión del Comité Querétaro de Vigilancia Epidemiológica y refuerza acciones preventivas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 07:21:54

Querétaro, Querétaro, 15 de enero del 2026.- La titular de la Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro, María Martina Pérez Rendón, encabezó la primera reunión del Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica (CEVE), en la cual se revisaron y analizaron los escenarios epidemiológicos relacionados con el dengue y la temporada invernal.

Durante la sesión se abordaron los principales riesgos para la salud asociados a este periodo, entre ellos la hipotermia, la intoxicación por monóxido de carbono, las quemaduras y las infecciones respiratorias agudas, incluida la influenza estacional.

En su mensaje, Pérez Rendón hizo un llamado a reforzar de manera permanente la colaboración interinstitucional durante 2026, subrayando que únicamente a través del trabajo coordinado entre Servicios de Salud del Estado de Querétaro, el IMSS, el ISSSTE, las instituciones privadas y los demás actores del sistema de salud, será posible consolidar una vigilancia epidemiológica sólida, oportuna y eficaz.

Esta labor conjunta resulta fundamental para anticipar riesgos, responder de manera adecuada a los retos epidemiológicos actuales y emergentes para la protección de la salud de la población queretana.