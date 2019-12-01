En Querétaro, realiza Hospital General del ISSSTE exitosa Jornada de Histeroscopia

Ciudad de México, a 19 de septiembre de 2025.- El Hospital General (HG) de Querétaro, perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo del director general Martí Batres Guadarrama, realizó con éxito una Jornada de Histeroscopia, mediante la cual se tomaron muestras de tejido (biopsias) a 23 mujeres derechohabientes, con el propósito de detectar posibles casos de cáncer endometrial, patologías infecciosas o de infertilidad.

El médico ginecólogo del HG de Querétaro del ISSSTE, Jesús Vázquez Pérez, explicó que este procedimiento médico es de mínima invasión, no se requiere anestesia general en la paciente y consiste en introducir una microcámara de 4.6 milímetros en la cavidad endometrial por medio de la cual se toman las biopsias que serán analizadas posteriormente.

Vázquez Pérez comentó que la histeroscopia se realiza a mujeres que presentan algún dato de infertilidad, dolores menstruales, sangrados genitales anormales, miomatosis uterina (tumores benignos en el músculo del útero), alguna alteración o lesión por Virus de Papiloma Humano (VPH); e indicó que para llevarlo a cabo se cita a la paciente con un mínimo de requisitos.

“Solo se requiere una hora o un par de horas de ayuno y haber tomado un par de tabletas de analgésico. En este caso, nosotros le recetamos a las pacientes paracetamol 30 minutos antes de acudir a la consulta”, indicó.

El médico especialista enfatizó que entre los beneficios de la histeroscopia destacan, que el estudio dura pocos minutos; debido a que no se requiere anestesia general, la paciente puede regresar a sus actividades el mismo día; y los resultados se entregan 10 días después de la toma de muestra para, en caso de necesitarlo, pasar al siguiente nivel de tratamiento.

Finalmente, Vázquez Pérez reconoció el apoyo que le han brindado al nosocomio distintas autoridades del Instituto para lograr esta jornada médica.

“Nosotros aquí en el hospital hemos visto un cambio sustancial (...) A partir de esta administración y con el apoyo que hemos recibido de las autoridades fue posible darles a las pacientes este beneficio, lo cual es muy satisfactorio”, concluyó.