En el Día Nacional de la Nutrióloga y el Nutriólogo, ISSSTE destaca su papel en la prevención de enfermedades

Ciudad de México, a 28 de enero de 2026.– En el marco del Día Nacional de la Nutrióloga y el Nutriólogo, que se conmemora el 27 de enero, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo del director general Martí Batres Guadarrama, destaca la importancia de la formación de profesionales en esta materia, quienes son clave para proteger la salud a través de una sana alimentación.

En visitas a unidades médicas, el director general del ISSSTE, Martí Batres, ha señalado a la derechohabiencia que la salud es una de las grandes prioridades de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que debe abordarse de manera integral con el fortalecimiento de infraestructura y servicios médicos, pero también con la promoción de comidas balanceadas.

“Es una cuestión de que vayamos difundiendo otra cultura alimenticia, regresar a la milpa y a la alimentación de nuestros antepasados. (...) La diabetes creció muchísimo en México y creció sobre todo por la mala alimentación, y es que las industrias que producen los llamados alimentos procesados, ultraprocesados, chatarra, etcétera, nos invaden por todos lados”, expresó.

De acuerdo con la directora de la Escuela de Dietética y Nutrición (EDN), María Guadalupe Solís Díaz, la o el nutriólogo desempeña un rol de gran importancia para cada etapa de la vida, y su intervención se enfoca en prevenir diabetes, obesidad, hipertensión, entre otros padecimientos, que afectan a la población.

“El nutriólogo juega un rol muy importante en el bienestar de la salud de la población. Esta disciplina tiene una gran complejidad con respecto a los procesos de alimentación; también se integra en otras áreas como la economía, la sociología, psicología, antropología, por ejemplo”, apuntó.

Explicó que los profesionistas de esta rama de la salud utilizan la evidencia científica para evaluar, diagnosticar y atender nutricionalmente a la población.

“La función del nutriólogo es aplicar el proceso de atención nutricia a individuos y grupos a través de la evaluación, diagnóstico, intervención y seguimiento para promover una alimentación correcta y saludable en un marco ético y basado en evidencia científica. Además, esto se realiza con indicadores antropométricos, dietéticos, clínicos, bioquímicos y de estilo de vida”, explicó.

Por lo anterior, Solís Díaz invitó a las y los jóvenes interesados en esta profesión a considerar la EDN como una opción para su formación, puesto que ofrece una educación especializada y gratuita, gracias a un convenio firmado por la Junta Directiva del ISSSTE en 2025.

Dicho acuerdo eliminó cuotas de recuperación por concepto de inscripción, colegiaturas y otros servicios, en concordancia con el artículo 3 constitucional y con los principios del Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

“La gratuidad fue un acontecimiento muy importante para la EDN porque este hecho hace más accesible a quienes están interesados en estudiar la dietética y la nutrición, contribuyendo obviamente a la forma de acceso universal a la educación superior”, destacó.

La escuela celebró el año pasado el 80º aniversario de su fundación y conmemoró 50 años de la impartición de la Licenciatura en Dietética y Nutrición, por lo que desde 1945 tiene el propósito de formar profesionistas del más alto nivel, a través de vínculos con instituciones de excelencia en el ámbito de la salud y la nutrición, programas académicos de alta calidad y oportunidades de investigación y colaboración.

“El objetivo en 2026 es seguir formando profesionistas con la más alta calidad, que sean capaces de identificar y resolver los problemas que se plantean en nuestra sociedad. Lo que se va a seguir buscando es que nuestros egresados puedan colaborar con el Instituto en diferentes instancias como hospitales, clínicas, Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI) y el Programa ECOS para el Bienestar”, dijo.

Además, en el Programa Miércoles de Salud y Bienestar, que arrancó el pasado mes de abril en sucursales de SuperISSSTE, donde los profesionales de la EDN otorgan asesorías nutricionales para fomentar la salud preventiva y promover el consumo de alimentos que faciliten el buen funcionamiento del cuerpo.

Para más información sobre las inscripciones a la EDN, se encuentran disponibles, en un horario de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas, los teléfonos: 55 5665 8056 y 55 5606 0532, así como el sitio web: https://edn.issste.gob.mx/.