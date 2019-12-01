En 2027, SSM contaría con presupuesto similar al de 2026, prevé Elías Ibarra

Morelia, Michoacán, a 30 de octubre del 2026.- El titular de la Secretaría de Salud en Michoacán, Elías Ibarra Torres, dijo prever que durante 2027 la dependencia estatal pueda contar con un presupuesto similar al de este año, que fue cercano a los 8 mil 500 millones de pesos.

En entrevista con medios, el funcionario estatal señaló que tras la firma del convenio IMSS Bienestar con la federación, hay buena coordinación, lo que ha permitido una óptima operatividad, de manera que la partida inicial para el próximo año en el Presupuesto de Egresos del Estado podría salir equiparable a la del año en curso.

Sin embargo, destacó que trimestralmente la federación ha dispersado recursos al estado, por lo que podría cerrar el 2026 con un presupuesto cercano a los 11 mil 500 millones de pesos.

“Aparentemente el presupuesto puede ser muy justo, pero la realidad sobre la firma de convenio, sobre lanzar los trimestres, pues nos va ministrando recurso más y que se va incorporando y se llama presupuesto modificado”, declaró.

Elías Ibarra apuntó que por ser un año de cierre de gobierno, se debe dar la garantía de servicios a la población sin problemas administrativos, lo que se lograría, afirmó, por la buena relación entre estado y federación, así como así como entre el IMSS régimen ordinario, IMSS Bienestar, ISSSTE y Secretaría de Salud estatal.