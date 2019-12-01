Emite recomendaciones SESA para prevenir riesgos al adquirir juguetes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 09:49:08

Querétaro, Querétaro, 5 de enero del 2026.- Con el objetivo de prevenir accidentes y proteger la salud de niñas y niños, la Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro exhorta a madres, padres y personas cuidadoras a elegir juguetes seguros y adecuados para cada etapa del desarrollo infantil.

El uso de juguetes que representen un riesgo puede provocar accidentes como asfixia, golpes o intoxicaciones; por ello, es fundamental verificar que cuenten con la edad recomendada y cumplan con las normas de seguridad.

Asimismo, la SESA destaca la importancia de adquirir juegos y juguetes que contribuyan al desarrollo emocional, físico y mental de niñas y niños, favoreciendo habilidades como la coordinación, la creatividad, el aprendizaje y la convivencia y emite las siguientes recomendaciones para elegir los juguetes adecuados que no representen riesgo:

Verificar la edad recomendada, ya que el uso inadecuado puede provocar asfixia por ingestión de piezas pequeñas, obstrucción de fosas nasales u oídos, así como otros accidentes.

Revisar que los juguetes cuenten con etiqueta informativa que incluya advertencias, instrucciones de uso y medidas de precaución.

Para menores de cinco años, se sugiere preferir juguetes elaborados con materiales como madera o tela, en lugar de plásticos tipo PVC.

Al adquirir patines, patinetas o bicicletas, es indispensable incluir aditamentos de protección como casco, rodilleras y coderas, con el fin de prevenir contusiones y lesiones.

Los juguetes de origen nacional o importado deben cumplir con las disposiciones de las Normas Oficiales Mexicanas, contar con instrucciones en español y advertencias claras sobre su uso.

Evitar la compra de juguetes irregulares, ya que pueden estar fabricados con materiales que no garantizan la calidad sanitaria; por ejemplo, pinturas utilizadas pueden contener sustancias tóxicas como el plomo, lo que representa un riesgo para la salud de niñas y niños.

La Secretaría de Salud invita a la población a fomentar una cultura de prevención a fin de garantizar entornos seguros y saludables para la infancia.