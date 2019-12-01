Emite COFEPRIS Alerta Sanitaria de comercialización ilegal de medicamentos en plataformas de comercio electrónico y sitios web

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2025 a las 08:05:51

Querétaro, Querétaro, 6 de noviembre del 2025.- La Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro informa que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emite Alerta Sanitaria sobre la comercialización ilegal de medicamentos que se ofertan en plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones de dispositivos móviles.

Esta alerta se emite como resultado de las acciones de control sanitario realizadas por COFEPRIS en las cuales se detectó la venta de medicamentos falsificados o sin registro sanitario, ofrecidos a precios inferiores a los del mercado y sin solicitar receta médica.

Hasta la fecha, se han identificado los siguientes medicamentos:

• ONCASPAR 750 U/mL (Pegaspargase): sin número de lote ni fecha de caducidad, es de Beckman Laboratories de México, S.A de C.V., en las que se identificó la comercialización de una presentación no autorizada, la cual cuenta con etiquetado en idioma diferente al español.

• Epclusa (Sofosbuvir / Velpatasvir) tableta 400 mg/100 mg, con número de lote CNKGY y fecha de caducidad JUL 2025, así como el número de lote CSNPD, con caducidad ABR 2025 de con Gilead Sciences México, S. de R.L. de C.V. No se reconoce el lote CNKGY por lo que es un producto falsificado. Además, el lote CSNPD es legítimo, sin embargo, el empaque presenta irregularidades.

• Encicarb 1K (Carboximaltosa férrica) 1 g/20 mL sin número de lote, sin fecha de caducidad, ni registro sanitario de COFEPRIS.

• Aclasta 5 mg/ 100 mL (Ácido zoledrónico), con lote SJAP5 y fecha de caducidad Nov 2025 y el número de lote NB4641 con fecha de caducidad 10 2025 de Sandoz, S.A. de C.V., en el que Identificó la comercialización de producto con el etiquetado en idioma turco.

• Arasamila (Rituximab) 500 mg/50 mL solución inyectable, con número de lote MC8279 y fecha de caducidad MAR 25, así como el lote NN0266, con fecha de caducidad AGO 26, de Sandoz, S.A. de C.V., se Identificó producto falsificado, ya que presenta irregularidades en el etiquetado. Además, se informó que el producto no contiene el principio activo Rituximab.

• Sutinat 50 (Sunitinib malate) cápsulas: con número de lote 702900 y fecha de caducidad 09/2026, Sin registro sanitario de COFEPRIS.

• Polivy 140 mg (Polatuzumab vedotina), con número de lote B5025B25 y fecha de caducidad 10 2024, de Productos Roche, S.A. de C.V. en donde se identificó producto con etiquetado en idioma inglés.

• Survanta 25 mg/mL (Beractant) suspensión, sin número de lote ni fecha de caducidad de Abbvie Farmacéuticos, S.A. de C.V. Se informó la revocación del registro sanitario en este producto, por lo que se está comercializando ilegalmente.

• Yervoy 50mg/ 10 mL (Ipilimumab) solución inyectable, con número de lote ACP3609 y fecha de caducidad MAY 2026, de Bristol-Myers Squibb de México, S. de R.L. de C.V., se informó sobre producto falsificado, el cual presenta irregularidades en el empaque.

• Opdivo 100 mg solución inyectable, con número de lote ACS7118 y fecha de caducidad FEB 2027, de Bristol-Myers Squibb de México, S. de R.L. de C.V. se informó sobre la comercialización fuera de los canales oficiales.

• Xtandi 40 mg Enzalutamida cápsulas, con número de lote 2053204 y fecha de caducidad 11/2025, de Astellas Farma México, S. de R.L de C.V., se informó sobre la comercialización fuera de los canales oficiales.

• Dupixent 300 mg /2 mL (Dupilumab) inyectable, con lote 3L078F y fecha de caducidad FEB 25, de Sanofi Pasteur, S.A. de C.V., se identificaron indicios físicos de manipulación, por lo que concluyó que es un producto falsificado.

Los titulares de los registros sanitarios informaron a COFEPRIS sobre la existencia de la comercialización ilegal a través de plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones de dispositivos móviles. En consecuencia, se desconocen las vías y mecanismos utilizados para la importación de dichos productos, y no se cuenta con información relacionada con su procedencia ni con su distribución.

Únicamente los establecimientos que cuentan con Aviso de Funcionamiento o Licencia Sanitaria y que, por medio de plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones de dispositivos móviles, venden medicamentos, son los autorizados para realizar la comercialización de los productos.

El uso de medicamentos adquiridos en plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones de dispositivos móviles, no autorizados representa un alto riesgo para la salud, pues se desconoce su origen, almacenamiento y contenido. Estos productos pueden ser falsificados, adulterados o robados, y su consumo puede generar reacciones adversas graves o falta de eficacia terapéutica.

Por lo anterior se recomienda a la población no adquirir, suministrar ni utilizar medicamentos comercializados en plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones de dispositivos móviles, principalmente aquellos que: a) es necesaria una valoración, receta médica y supervisión médica, b) se oferten a un precio menor que el establecido en el mercado, o c) presenten textos en idioma diferente al español y d) no cuenten con registro sanitario.

En caso de identificar la venta de medicamentos mediante estos mecanismos, realizar denuncias sanitarias en el siguiente enlace: denuncia sanitaria, y si se utilizaron los productos mencionados, suspender de inmediato su uso. A su vez, reportar reacciones adversas al correo electrónico:

farmacovigilancia@cofepris.gob.mx