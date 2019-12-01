El Sarampión es una enfermedad que se puede prevenir mediante vacunación: Secretaría de Salud de Querétaro

Querétaro,Querétaro, 29 de octubre de 2025.- La Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro, comunica que, desde la detección del primer caso de sarampión, registrado en el país en febrero de este año, en una persona que había viajado recientemente a los Estados Unidos y que pertenece a una comunidad de Chihuahua con baja cobertura de vacunación por decisión de sus habitantes, se reforzó la vigilancia epidemiológica y se intensificaron las jornadas de vacunación en el país.

Asimismo, se informa que el Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica confirmó, a través del Laboratorio Estatal de Salud Pública la presencia de siete casos de sarampión en una comunidad del municipio de Tequisquiapan.

Lo anterior se detectó en dos niñas, una de diez años y una de once meses las cuales son familiares; dos hermanos, un niño de once meses, una niña de tres años; y su mamá de 37 años; así como una sobrina de un año de edad, y una pequeña de tres meses de edad que presentaron signos y síntomas de dicha enfermedad, lo que activó los protocolos de respuesta en salud pública establecidos para el estudio de caso, la identificación de contactos y el bloqueo epidemiológico que corresponde, lo que derivó en la confirmación de casos de sarampión.

Cabe señalar que, de estos pacientes, solo dos se encuentran hospitalizados reportados como estables y con probable alta a la brevedad. Con antecedente de tener como lugar de origen Tlapa de Comonfort del estado de Guerrero y con paso previo por los estados de Sinaloa y Zacatecas donde se han identificado casos de sarampión.

La Secretaría de Salud trabaja de forma coordinada con personal federal de la Dirección General de Epidemiología (DGE) en la implementación de las medidas de prevención y control que permitirán evitar contagios y detectar casos secundarios.

Asimismo, se fortalecen diversas acciones de vigilancia epidemiológica con el personal del el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y con el sector médico privado.

El sarampión es una enfermedad prevenible por vacunación; como lo indica la Cartilla Nacional de Salud, el esquema de vacunación es de dos dosis, la primera a los 12 meses cumplidos y la segunda a los 18 meses o los seis años, según el año de nacimiento de la persona a vacunar. Niñas y niños nacidos antes de 2022, se aplica la segunda dosis a los seis años.

Para la población general menor de 49 años, es necesario revisar la Cartilla Nacional de Salud para verificar si cuentan con dos dosis de la vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y paperas, o con dos dosis de la vacuna doble viral (SR), que protege contra sarampión y rubéola. En caso de tener ambas dosis, no se requiere vacunación adicional, si solo cuentan con una dosis recibida en la infancia o adolescencia, se aplicará una dosis de refuerzo de la vacuna doble viral (SR).

Cabe señalar que el sarampión es un padecimiento viral altamente contagioso causado por un virus, cuyo único reservorio es el ser humano. Se transmite a través de gotitas expulsadas al hablar o toser, así como por contacto directo con secreciones nasales o faríngeas de personas infectadas.

En esta enfermedad se presenta fiebre, ojos rojos (conjuntivitis), nariz congestionada, tos y pequeñas manchas blancas en el interior de la boca. Después, aparecen ronchas pequeñas y planas (exantema maculopapular) que empiezan en la cabeza y se extienden hacia los pies. Estas ronchas suelen salir alrededor del día 14 después de la exposición al virus y duran entre cuatro y siete días, seguidas por la descamación de las lesiones.

Se ha intensificado la búsqueda activa de casos probables en la población y se realiza seguimiento de la totalidad de contactos. En los casos que se requiera se implementarán acciones de control correspondientes, las cuales incluyen cerco epidemiológico y bloqueo vacunal en torno a los casos. Se invita a la población a acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana si presentan algún síntoma, y a no automedicarse.