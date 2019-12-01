El centro de salud urbano de Uruapan continúa con vacunación a pesar de la huelga sindical

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Marzo de 2026 a las 15:57:39

Uruapan, Michoacán, a 2 de marzo de 2026.- Debido a un movimiento de huelga por parte de uno de los sindicatos de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), las instalaciones del Centro de Salud Urbano de Uruapan "José Álvarez Amézquita" permanecen cerradas al público; sin embargo, el personal de enfermería mantiene las jornadas de inmunización extramuros.

El doctor Julio César Espinoza Rochín, director de la unidad médica, informó que a pesar de la suspensión de servicios regulares, se han activado brigadas externas para no interrumpir la protección de la ciudadanía.

Como parte de este nuevo barrido de vacunación contra el sarampión (doble viral) y el completar esquemas básicos, el personal de salud acudió este día a escuelas primarias como la "Manuel Acuña".

Asimismo, Espinoza Rochín confirmó que para el día de mañana martes 03 de marzo las enfermeras estarán presentes en el Colegio Casa del Niño, además de mantener el servicio en el módulo del centro ubicado en el Portal Carrillo, por fuera de La Nacional.

Actualmente está semana se instalarán módulos itinerantes en puntos estratégicos como el centro de la ciudad y la Unidad Deportiva.

El médico invitó a la población en general a acudir a estos puntos alternos para recibir sus dosis correspondientes mientras se resuelve la situación administrativa de la institución.