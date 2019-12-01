Detectan cinco casos de sarampión en Querétaro 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 18:51:10

Querétaro, Querétaro, a 28 de enero de 2026.- La titular de la Secretaría de Salud en el estado de Querétaro, María Martina Pérez Rendón, informó que en lo que va del año se han detectado cinco casos de sarampión en la entidad, cuatro de ellos en la capital queretana y uno en el municipio de San Juan Joaquín.

Explicó que esta situación es similar al del año pasado, cuando también se reportaron contagios; sin embargo, destacó que en este inicio de 2026 el número de casos ha incrementado.

Recalcó que a pesar de los casos presentados, en la entidad se cuenta con vacunas suficientes para prevenir la enfermedad, mismas que están disponibles en todos los centros de salud.

“Sí hay vacunas, se están aplicando en todos los centros de salud; nuestros 198 centros de salud tienen vacuna, las unidades del Seguro Social también, y sólo el ISSSTE no aplica en todas sus unidades”, dijo.

Mencionó que existen 17 casos sospechosos en estudio, cuyos resultados aún no han sido confirmados por las autoridades federales.

Reconoció que los casos confirmados corresponden principalmente a personas que no iniciaron o no completaron su esquema de vacunación, una problemática que se agudizó tras la pandemia por COVID-19.

“La problemática del programa de vacunación, dentro de las muchas cosas que arrastramos en la pandemia, es que la gente dejó de acudir, y sí son pequeñitos que quedaron con un esquema de vacunación incompleto”.

Exhortó a la población a acudir a los centros de salud para completar los esquemas de vacunación, especialmente en niñas y niños, a fin de evitar la propagación del sarampión en el estado.