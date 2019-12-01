Cuenta ISSSTE con insumos completos, quirófanos y atención especializada para afectados por la explosión en Iztapalapa: Martí Batres

Ciudad de México, a 12 de septiembre de 2025.- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, destacó que los pacientes atendidos en el organismo, afectados por la explosión e incendio de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, han recibido atención oportuna y especializada, con insumos suficientes, quirófanos listos y sin distinción entre derechohabientes y no derechohabientes.

“No tuvimos ningún problema de material que nos faltara, gasas o algún insumo, todos los insumos los tuvimos, los quirófanos listos y la atención médica muy profesional. (...) Bueno, lo importante es la solidaridad y en este caso el ISSSTE ha cumplido, está cumpliendo y va a seguir cumpliendo”, subrayó.

Frente a la comunidad derechohabiente de la Clínica de Medicina Familiar (CMF) “Dr. Javier Domínguez Estrada”, Chapultepec, señaló que únicamente siete personas continúan hospitalizadas en el ISSSTE y enfatizó que todas y todos los afectados por este suceso han estado acompañados por sus familiares.

“Recibimos a, por lo menos, 32 personas lesionadas, sin importar si eran derechohabientes o no.Simplemente son seres humanos afectados por un hecho muy grave y por lo tanto los recibimos en los hospitales del ISSSTE y los atendimos. Quiero decir que estas 32 personas tuvieron a sus familiares ahí en las instalaciones”, compartió.

Agregó que durante la madrugada del jueves arribó al Centro Médico Nacional (CMN) “20 de Noviembre” un paciente, procedente del Hospital General Balbuena del sector salud, reportado como muy grave, y continúa con atención especializada.

En el Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza” se recibieron 14 pacientes, de los cuales ocho ya fueron dados de alta y uno lamentablemente falleció el día de ayer. Permanecen hospitalizados cinco pacientes (tres en estado muy grave y uno grave pero estable y otro con recuperación favorable).

Asimismo, en el Hospital General “Tláhuac” actualmente una persona permanece hospitalizada con estado de salud grave, pero estable.

Finalmente, Martí Batres remarcó que el ISSSTE dará seguimiento ambulatorio a las personas que fueron dadas de alta hasta lograr su recuperación total, a la vez que acompaña a las familias con enfoque psicosocial.