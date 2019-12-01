Continúan las visitas Salud Casa por Casa en Michoacán: Roberto Pantoja

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 08:34:38

Morelia, Michoacán, 31 de octubre del 2025.- El programa Salud Casa por Casa continúa su marcha en Michoacán, llevando atención médica integral y periódica de manera totalmente gratuita a los hogares de las personas adultas mayores y con discapacidad inscritas en las Pensiones para el Bienestar del Gobierno de México.

Roberto Pantoja Arzola, delegado de Programas para el Bienestar, informó que el programa impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha alcanzado un avance del 62.44 por ciento, con 380 mil derechohabientes que ya recibieron su primera visita. El padrón general en Michoacán supera los 600 mil derechohabientes activos de las pensiones.

Este servicio está disponible para todos los derechohabientes de la Secretaría de Bienestar, independientemente de que hayan sido censados previamente o estén afiliados al IMSS o ISSSTE.

Quienes deseen sumarse al programa solo deben firmar un consentimiento al personal médico que acuda a su domicilio. Además, existe una coordinación total con el sector salud (federal y estatal) para canalizar a hospitales públicos a cualquier persona que requiera atención especializada.

El objetivo primordial de este ambicioso programa de salud es realizar un diagnóstico oportuno seguimiento a la salud de los derechohabientes. Durante la primera visita, el personal de salud levanta el historial clínico. Las visitas serán constantes, y se enviarán brigadas médicas a zonas alejadas, explicó el coordinador operativo estatal, Octaviano Ríos Bueno.

La coordinadora médica Angélica Vargas Alberto hizo un llamado a la población para que preste atención a la identificación del personal de salud, que van debidamente identificados con uniforme, gafete y maleta de la Secretaría de Bienestar.

Es crucial destacar que el personal del programa no pone a la venta productos o medicamentos. Se pide a la población no caer en intentos de fraude de personas externas a esta dependencia federal.