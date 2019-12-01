Continúan las visitas Salud Casa por Casa en Michoacán: Roberto Pantoja

Continúan las visitas Salud Casa por Casa en Michoacán: Roberto Pantoja
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 08:34:38
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 31 de octubre del 2025.- El programa Salud Casa por Casa continúa su marcha en Michoacán, llevando atención médica integral y periódica de manera totalmente gratuita a los hogares de las personas adultas mayores y con discapacidad inscritas en las Pensiones para el Bienestar del Gobierno de México.

Roberto Pantoja Arzola, delegado de Programas para el Bienestar, informó que el programa impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha alcanzado un avance del 62.44 por ciento, con 380 mil derechohabientes que ya recibieron su primera visita. El padrón general en Michoacán supera los 600 mil derechohabientes activos de las pensiones.

Este servicio está disponible para todos los derechohabientes de la Secretaría de Bienestar, independientemente de que hayan sido censados previamente o estén afiliados al IMSS o ISSSTE.

Quienes deseen sumarse al programa solo deben firmar un consentimiento al personal médico que acuda a su domicilio. Además, existe una coordinación total con el sector salud (federal y estatal) para canalizar a hospitales públicos a cualquier persona que requiera atención especializada.

El objetivo primordial de este ambicioso programa de salud es realizar un diagnóstico oportuno seguimiento a la salud de los derechohabientes.  Durante la primera visita, el personal de salud levanta el historial clínico. Las visitas serán constantes, y se enviarán brigadas médicas a zonas alejadas, explicó el coordinador operativo estatal, Octaviano Ríos Bueno.

La coordinadora médica Angélica Vargas Alberto hizo un llamado a la población para que preste atención a la identificación del personal de salud, que van debidamente identificados con uniforme, gafete y maleta de la Secretaría de Bienestar.

Es crucial destacar que el personal del programa no pone a la venta productos o medicamentos. Se pide a la población no caer en intentos de fraude de personas externas a esta dependencia federal.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Operación Frontera Norte ha dejado más de 8 mil detenidos desde febrero
Atacan con bombas molotov y armas de guerra base de taxis en Zamora, Michoacán
Autoridades federales reportan detenciones, aseguramientos y acciones contra el crimen en siete estados
Juezas y jueces de Michoacán dictan resoluciones que garantizan la protección a víctimas en situación de vulnerabilidad
Más información de la categoria
Caos en Día de Muertos: casi 4 mil vehículos varados por tomas de casetas en Michoacán
Atacan con bombas molotov y armas de guerra base de taxis en Zamora, Michoacán
Deuda pública de México sube al 49.9% del PIB en primeros 9 meses de 2025
La contienda en Morena se cierra entre Fabiola Alanís y Morón, revela encuesta de Algoritmo
Comentarios