Continúa ISSSTE vacunación contra COVID, influenza y sarampión

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 11:57:27
Ciudad de México, a 29 de enero de 2026.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, informa que continúa la vacunación contra COVID 19, influenza y sarampión, por lo que invita a la población a acudir a la unidad médica más cercana para recibir los biológicos.

El Instituto hace un llamado a grupos prioritarios: niñas y niños, jóvenes, personal de salud y educativo, personas sin antecedentes de vacunación previa, así como a contactos de casos probables o confirmados, a recibir las vacunas, mismas que se aplican de forma gratuita sin importar la derechohabiencia.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sarampión es una enfermedad vírica que se transmite con facilidad por el aire, cuando una persona respira, tose o estornuda. Se caracteriza por la aparición de manchas pequeñas y rojas en la piel, lagrimeo, estornudo, tos, fiebre alta y puede causar otros síntomas graves y complicaciones a la salud.

Las vacunas contra este padecimiento, que se administran en todas las unidades de salud de primer, segundo y tercer nivel de atención en el país, son la SRP (Triple Viral) para sarampión, rubéola y parotiditis (paperas), y la SR (Doble Viral) para sarampión y rubéola, las cuales son seguras, efectivas y necesarias para evitar brotes.

En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, el ISSSTE refrenda el compromiso de garantizar la salud de la derechohabiencia, y recuerda que vacunarse no solo salvaguarda el bienestar individual, sino también el colectivo.

