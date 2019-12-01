Conoce el equipamiento de las ambulancias entregadas a las comunidades con autogobierno: SSM

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2026 a las 13:33:23

Morelia, Michoacán, 8 de noviembre de 2026.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), detalla el equipamiento y las funciones de las ambulancias de urgencias básicas que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla entregó a las comunidades indígenas con autogobierno.

Las ambulancias de urgencias básicas son unidades móviles diseñadas para brindar soporte vital temprano, atención e inmovilización de pacientes con traumatismos y estabilización prehospitalaria oportuna durante los traslados de emergencia.

Para garantizar una respuesta oportuna y eficaz en cada servicio, estas unidades cuentan con un sistema de oxigenoterapia, que incluye tanques fijos y portátiles equipados con mascarillas y puntas nasales para asegurar la asistencia respiratoria del paciente. Además, las unidades tienen un botiquín con insumos de curación, antisépticos, cánulas orofaríngeas, aspirador de secreciones y glucómetro portátil para evaluar niveles de azúcar en sangre ante emergencias metabólicas.

También cuentan con esfigmomanómetro, estetoscopio, oxímetro de pulso y termómetro para el monitoreo de signos vitales, así como material de inmovilización y atención de traumatismos, integrado por una camilla principal articulada, camilla marina, tabla espinal larga, collarines cervicales y férulas para prevenir lesiones secundarias.

Asimismo, como parte del fortalecimiento de la red de respuesta comunitaria, se entregará a las comunidades un desfibrilador externo automático (DEA), previa capacitación impartida por el personal especializado del CRUM al equipo que operará las ambulancias, lo que contribuye a garantizar un manejo adecuado, preciso y seguro del equipo en favor de la población.