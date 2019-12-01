Conoce el equipamiento de las ambulancias entregadas a las comunidades con autogobierno: SSM

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2026 a las 13:33:23
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 8 de noviembre de 2026.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), detalla el equipamiento y las funciones de las ambulancias de urgencias básicas que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla entregó a las comunidades indígenas con autogobierno.

 

Las ambulancias de urgencias básicas son unidades móviles diseñadas para brindar soporte vital temprano, atención e inmovilización de pacientes con traumatismos y estabilización prehospitalaria oportuna durante los traslados de emergencia.

 

Para garantizar una respuesta oportuna y eficaz en cada servicio, estas unidades cuentan con un sistema de oxigenoterapia, que incluye tanques fijos y portátiles equipados con mascarillas y puntas nasales para asegurar la asistencia respiratoria del paciente. Además, las unidades tienen un botiquín con insumos de curación, antisépticos, cánulas orofaríngeas, aspirador de secreciones y glucómetro portátil para evaluar niveles de azúcar en sangre ante emergencias metabólicas.

 

También cuentan con esfigmomanómetro, estetoscopio, oxímetro de pulso y termómetro para el monitoreo de signos vitales, así como material de inmovilización y atención de traumatismos, integrado por una camilla principal articulada, camilla marina, tabla espinal larga, collarines cervicales y férulas para prevenir lesiones secundarias.

 

Asimismo, como parte del fortalecimiento de la red de respuesta comunitaria, se entregará a las comunidades un desfibrilador externo automático (DEA), previa capacitación impartida por el personal especializado del CRUM al equipo que operará las ambulancias, lo que contribuye a garantizar un manejo adecuado, preciso y seguro del equipo en favor de la población.

 

Más información de la categoria
Muere jovencita en Morelia, Michoacán, tras sufrir accidente de moto
Presuntas responsables del robo de 670 mil pesos en Morelia, Michoacán, son detenidas
Aseguran casi mil 500 dosis de presunta sustancia ilícita en Morelia y Tarímbaro
Hallan a hombre sin vida entre un sembradío de cempasúchil en Celaya, Guanajuato; escucharon cuatro disparos
Más información de la categoria
Preso en EEUU, miembro del clan Oseguera Cervantes se rompe ante el juez: De niño jornalero y migrante michoacano, a “subordinado” de su hermano; pide compasión para no morir lejos de su familia
Confirman identidad genética de Isidra N. y entregan sus restos a familiares; estaba desaparecida desde agosto y el responsable sería su nieto, ya detenido
Heridos tres soldados en emboscada a elementos de la Sedena en Salamanca, Guanajuato
Ataque armado en Morelia, Michoacán, deja un adolescente de 16 años sin vida y un joven herido