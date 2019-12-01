Conmemora SESA aniversario del CECOSAMA El Palmar en Cadereyta de Montes, Querétaro

Cadereyta de Montes, Querétaro, 3 de octubre del 2025.- La Secretaría de Salud (SESA) del Estado de Querétaro informa, que el Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones (CECOSAMA) El Palmar, ubicado en el municipio de Cadereyta de Montes, cumplió un año de servicio de brindar atención especializada gratuita para la salud mental y la prevención y control de las adicciones a los habitantes de los municipios de Peñamiller, Tolimán, Cadereyta de Montes, Colón, Ezequiel Montes y San Joaquín.

Con motivo de la conmemoración, se llevó a cabo una conferencia a cargo de Rony Jaimes, atleta profesional de Kick Boxing, quien compartió un testimonio de vida y éxito, fundamentado en el deporte, la disciplina y su formación académica.

Durante su participación, destacó la importancia de fortalecer los factores protectores de la salud mental como estrategia clave en la prevención de las adicciones.