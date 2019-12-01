Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Noviembre de 2026 a las 20:26:51

Querétaro, Querétaro, 16 de noviembre de 2026.- La Secretaría de Salud del Estado de Querétaro (SESA) mantiene activa la vigilancia epidemiológica ante la propagación de la miasis humana ocasionada por el gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax), reconoció Martina Pérez Rendón, titular de la dependencia.

Confirmó que en lo que va del año se acumulan nueve casos en humanos en la entidad, de los cuales uno ha derivado formalmente en fallecimiento, mientras que un segundo deceso permanece bajo análisis clínico.

Pese a que la confirmación diagnóstica a través de los laboratorios de salud pública y de agronomía se emite con agilidad tras la recolección de las larvas, la funcionaria estatal detalló que la integración de los expedientes para la dictaminación definitiva a nivel federal requiere un análisis riguroso, especialmente cuando intervienen complicaciones de salud previas.

Explicó que la totalidad de los pacientes afectados ha requerido atención hospitalaria prolongada, debido primordialmente a dos factores críticos: no existe un medicamento que extermine directamente a las larvas dentro del tejido humano, por lo que el procedimiento médico clínico exige un protocolo constante de desbridamiento para la extracción manual de los parásitos; las

personas contagiadas suelen presentar múltiples comorbilidades y padecimientos previos que agravan drásticamente su estado clínico.

Sobre los desenlaces fatales, la secretaria puntualizó el caso del primer fallecimiento confirmado, donde la detección ocurrió en una etapa sumamente tardía en la que las larvas lograron migrar hasta el cerebro.

Respecto al segundo deceso, aclaró que el paciente presentaba un cuadro severo de descompensaciones orgánicas, por lo que las autoridades sanitarias evalúan si la infestación fue la causa directa de la muerte o un fenómeno clínico coincidente.

Influenza estacional: avance en la vacunación y baja incidencia

En otro tema Pérez Rendón confirmó que el estado registra un avance cercano al 29 por ciento en la aplicación de dosis, contabilizando aproximadamente 193 mil vacunas administradas de la meta establecida. Pérez Rendón reconoció que, contrariamente a lo estimado en semanas anteriores, la respuesta y participación de la ciudadanía ha mostrado una mejoría notable.

“A pesar del flujo poblacional y la interacción social concentrada principalmente en la zona conurbana, que abarca los municipios de Querétaro, Corregidora y Amealco, la dependencia mantiene un registro oficial de un solo caso confirmado de influenza mediante el sistema de monitoreo centinela, sin defunciones asociadas hasta el momento.

Reiteró el llamado a la población a no automedicarse, mantener las heridas debidamente cubiertas y limpias para evitar la proliferación del gusano barrenador, así como acudir a las unidades médicas a recibir la vacuna contra la influenza ante la llegada de las bajas temperaturas.