Confirman el fallecimiento de un menor de edad en Tlaxcala, a causa de complicaciones por sarampión

Tlaxcala, Tlaxcala, a 30 de enero de 2026.- El sector salud de Tlaxcala confirmó el fallecimiento de un lactante de un año y un mes de edad a causa de complicaciones derivadas del sarampión, ocurrido este viernes 30 de enero. La dependencia informó que el menor no contaba con el esquema de vacunación completo, ya que no había recibido la dosis correspondiente contra esta enfermedad.

De acuerdo con el reporte oficial, el niño comenzó a presentar síntomas el 25 de enero, cuando registró fiebre de 38 grados. Dos días después aparecieron exantema maculopapular, tos, conjuntivitis y adenomegalias retroauriculares. Durante este periodo recibió medicamentos sin una valoración médica previa.

Ante el agravamiento de su estado de salud y la presencia de dificultad respiratoria, la madre acudió con un médico y posteriormente trasladó al menor al Hospital General de San Pablo del Monte, donde fue ingresado el 28 de enero con deterioro general y problemas respiratorios.

Debido a la gravedad del caso, se solicitó su traslado al Hospital Infantil de Tlaxcala, donde se activó el protocolo correspondiente ante un caso sospechoso de sarampión. No obstante, la evolución de la enfermedad complicó su condición y el menor falleció el 30 de enero a las 10:31 horas. El deceso fue notificado a la Dirección General de Epidemiología y al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia.

Hasta este viernes, las autoridades sanitarias reportan ocho casos confirmados de sarampión en la entidad, seis en personas mayores de 18 años y dos en menores de edad.

Finalmente, el sector salud hizo un llamado a madres, padres y tutores para completar los esquemas de vacunación de niñas y niños, así como a la población en general para revisar sus cartillas y acudir a los macrocentros de vacunación o centros de salud del estado en caso de tener dosis pendientes, ya que la movilidad con entidades vecinas con casos activos representa un riesgo importante de contagio.