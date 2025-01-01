Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2026 a las 14:31:45

Ciudad de México, México, a 29 de noviembre de 2026.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria por la venta de versiones falsificadas de Ozempic y Saxenda, medicamentos utilizados para tratar la diabetes y ayudar al control del peso.

La dependencia también advirtió sobre la venta ilegal de semaglutida genérica sin registro sanitario en México, principalmente a través de redes sociales y plataformas de internet.

De acuerdo con la alerta publicada el 26 de noviembre, la empresa Novo Nordisk México identificó irregularidades en diferentes presentaciones, números de lote y plumas inyectables de estos productos.

Cofepris identificó varias presentaciones que no corresponden a productos legítimos. Estos son los datos que debes tomar en cuenta:

1. Ozempic de 2 mg (semaglutida)

No cuenta con número de lote.

Tiene el logotipo de Helix LABS, marca que no cuenta con registro sanitario.

Presenta textos en un idioma distinto al español.

No indica qué tipo de medicamento contiene.

El fabricante señalado no tiene relación con Novo Nordisk.

Se comercializa mediante plataformas de internet.

2. Ozempic de 0.25 mg y 0.5 mg

Los siguientes números de lote no son reconocidos por Novo Nordisk:

PP5K617

PP7K381

3. Saxenda de 6 mg/mL (liraglutida)

Lote: MZF3L04.

La pluma inyectable corresponde a otro laboratorio.

Tiene una escala de 0 a 80 y un selector de dosis más largo de lo habitual.

4. Ozempic y/o Saxenda

La empresa tampoco reconoce los siguientes números de lote:

MP5B060

MP5B896

Las plumas identificadas con estas presentaciones corresponden a productos de otro laboratorio.

Además de los medicamentos falsificados, la autoridad identificó la venta ilegal de semaglutida genérica en una pluma inyectable precargada.

El producto tiene las siguientes características:

Concentración: 1.34 mg/mL.

Dosis: 0.25, 0.5 y 1 mg.

Número de lote: 20250101AH-II.

Cofepris informó que este producto no cuenta con registro sanitario en México y se ofrece a través de redes sociales.

¿Qué riesgos tiene utilizar Ozempic o Saxenda falsificados?

La autoridad sanitaria advirtió que no se conoce qué sustancias contienen estos productos ni en qué condiciones fueron fabricados, almacenados y transportados.

Por esta razón, no existe garantía de que sean seguros, funcionen correctamente o tengan la calidad necesaria. Además, podrían estar contaminados o contener sustancias diferentes a las indicadas, lo que puede provocar reacciones adversas.

Cofepris también recordó que Ozempic y Saxenda requieren receta médica y que utilizarlos sin supervisión profesional puede poner en riesgo la salud.

¿Cómo identificar medicamentos falsificados?

Para evitar comprar productos irregulares, Cofepris recomendó revisar los empaques y las plumas inyectables antes de utilizar cualquier medicamento.

Entre las principales medidas se encuentran:

Verificar que la información del empaque esté escrita en español.

Comprobar que cuente con registro sanitario.

Revisar que las plumas no tengan señales de manipulación o alteraciones.

Evitar comprar medicamentos en tianguis, mercados o establecimientos informales.

Si se compran por internet, comprobar que el establecimiento tenga domicilio en México, licencia sanitaria y aviso de funcionamiento.

¿Qué hacer si utilizaste alguno de estos medicamentos falsificados?

Si ya utilizaste alguno de los productos señalados en la alerta, Cofepris recomienda acudir con un médico para recibir orientación sobre qué hacer y cómo continuar con el tratamiento.

En caso de presentar alguna reacción adversa, se puede realizar un reporte mediante la plataforma VigiRam o al correo electrónico: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Asimismo, la dependencia pidió a las farmacias y distribuidores retirar de circulación los productos identificados y presentar la denuncia sanitaria correspondiente.