Clínica Poniente ofrece vacunas gratuitas contra influenza y COVID-19

Clínica Poniente ofrece vacunas gratuitas contra influenza y COVID-19
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 13:54:28
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Morelia, Michoacán; 29 de octubre de 2026.- Como parte de las acciones que impulsa el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar para cuidar la salud de las y los morelianos, el Gobierno de Morelia acerca servicios de prevención a las familias de la zona poniente de la ciudad, mediante una jornada de vacunación gratuita contra la influenza y COVID-19 en la Clínica Poniente, con la que se invita a la población a acudir y aprovechar esta protección.

José Murguía Magaña, Director de la Clínica Poniente del Ayuntamiento, señaló que la vacunación es una medida importante para prevenir complicaciones, especialmente en niñas y niños, personas adultas y adultos mayores. Por ello, se invita a las familias a mantener al día sus vacunas y acudir a la clínica para recibir las dosis correspondientes.

La vacuna contra la influenza está disponible para personas desde los seis meses de edad, mientras que la de COVID-19 se aplica a partir de los dos años. Ambas se ofrecen gratuitamente, de acuerdo con los criterios de aplicación correspondientes.

La Clínica Poniente brinda atención de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 horas, y sábados y domingos, de 9:00 a 17:00 horas. Las personas interesadas pueden acudir a sus instalaciones, ubicadas en la avenida Juan Mier y Terán 221, colonia Ignacio Allende.

El Gobierno de Morelia invita a las y los habitantes de la zona poniente a acercarse a la clínica y aprovechar esta jornada, que contribuye a prevenir enfermedades respiratorias y a cuidar la salud individual, familiar y comunitaria.

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