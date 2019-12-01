Clausura titular de SESA Diplomado en Vacunación en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 3 de octubre del 2025.- La titular de la Secretaría de Salud (SESA), María Martina Pérez Rendón, encabezó la ceremonia de clausura del Diplomado en Vacunación, el cual tuvo como objetivo actualizar conocimientos para el desarrollo de habilidades y competencias, del personal de enfermería y médico en la estrategia de inmunización estatal, reafirmando el compromiso con la excelencia en la atención sanitaria y la protección de la población.

Reconoció la funcionaria el trabajo realizado por las y los participantes para cursar el diplomado, y enfatizó que no solo se han actualizado conocimientos, se ha adquirido inteligencia estratégica y han analizado la información que sustenta cada biológico y la logística que asegura su potencia.

Asimismo, enfatizó que su misión a partir de hoy trasciende del acto cotidiano de vacunar, ya que ahora son centinelas epidemiológicos y su labor es proactiva con la finalidad de detectar, analizar y actuar para proteger a las y los habitantes del estado de Querétaro.

Se entregaron diplomas a 43 participantes, entre enfermeras y médicos de Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ) quienes cursaron un programa de 95 horas, distribuidas en 56 de teoría y 39 horas para prácticas, que se llevaron a cabo del 6 de junio al 19 de septiembre de 2025.

En la ceremonia se contó con la presencia del director de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro, Rodrigo Miguel González Sánchez; la directora de Servicios de Salud, Mariza Patiño Aboytes; el subdirector de Enseñanza, Eduardo Morales Andrade; la jefa del Departamento del Programa de Salud de la Infancia y la Adolescencia, Silvia Berenice Hernández Hernández, entre otras personalidades.