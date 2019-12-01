Certifica SESA como Comunidad Promotora de la Salud a Guadalupe la Venta, en El Marqués, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 07:27:48

El Marqués, Querétaro, 28 de enero del 2026.- Durante el proceso de certificación, las y los habitantes de la comunidad impulsaron acciones orientadas al mejoramiento de su entorno y al fortalecimiento de prácticas que favorecen la salud individual, familiar y colectiva, con el acompañamiento técnico de las y los profesionales de la Jurisdicción Sanitaria No. 1.

La titular de la Secretaría de Salud (SESA) del estado de Querétaro, Martina Pérez Rendón, destacó que la certificación de una Comunidad Promotora de la Salud refleja el trabajo conjunto entre la población organizada y las instituciones, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida y el bienestar comunitario.

Asimismo, se desarrollaron actividades educativas enfocadas en la prevención de enfermedades, el autocuidado y la adopción de estilos de vida saludables, dirigidas a niñas, niños, docentes y familias del Preescolar y la Escuela Primaria, como parte de las acciones acordadas por la comunidad escolar.

Martina Pérez Rendón reconoció el compromiso de las y los habitantes de Guadalupe la Venta, así como la participación del Comité de Salud y del personal de la Jurisdicción Sanitaria No. 1, quienes trabajaron de forma coordinada durante el proceso de certificación.

La coordinadora de Gabinete del municipio de El Marqués, Claudia Martínez Guevara, resaltó la participación comunitaria y el esfuerzo colectivo que permitieron alcanzar estos reconocimientos.

El director de la Jurisdicción Sanitaria No. 1, Pedro Muñiz Ugalde, presentó las acciones y actividades realizadas en los distintos espacios certificados, las cuales incluyeron el fortalecimiento de entornos saludables, la promoción de la actividad física y la organización comunitaria.

Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos y placas de certificación como Comunidad Promotora de la Salud y Espacio de Recreación Saludable.

Al evento asistieron el subcoordinador general Médico de Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ), Francisco José Rivera Pesquera; la presidenta del Sistema Municipal DIF de El Marqués, Alma Adriana Guzmán Ruíz; la presidenta de la Comisión de Salud del Municipio del Marqués, Rosa María Hernández Mata; la directora del Preescolar Alberto Vázquez Mellado; la directora de Primaria Libertad, Laura Díaz Romero, entre otras personalidades.